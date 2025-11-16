Șeful ANAF: „Nu este ușor să faci o colectare corectă” / „Să nu-i credeți pe cei care vă spun o poveste în care sunt victime, dar ei nu se prezintă în fața organului de inspecție fiscală sau de executare silită”

Ultimele măsuri fiscale luate „au produs efecte” în zona colectării, a declarat șeful ANAF, Adrian Nica, adăugând că încasările din 2025 „sunt mai bune decât în perioada de referință a anului trecut”, ținând cont de inflație și de ceilalți indicatori pe care Fiscul îi ia în considerare în analiza sa.

