Șeful ANAF spune că imobilul confiscat de la familia Iohannis „se află în stare de degradare”. „Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate”

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a declarat pentru B1 TV că instituția „va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți” Iohannis pentru recuperarea prejudiciului cauzat de ocuparea nelegală de către fostul cuplu prezidențial a imobilului de pe strada Nicolae Bălcescu 29 din Sibiu.

Vineri, familia Iohannis a fost executată silit pentru cota de ½ pe care o dețineau din imobil, pierdută în instanță.

„Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soți pentru a preda imobilul. Aceștia au răspuns, prin avocat, că nu dețin cheia aferentă imobilului și consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare. Aflați în această situație, colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului. În interiorul imobilului, aceștia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului”, a declarat Adrian Nica.

El a spus că între ANAF și fostul cuplu prezidențial „au existat corespondențe pe două paliere”.

„O dată în ceea ce privește predarea imobilului, unde aceștia au menționat, prin avocat, că nu dețin cheia și, prin urmare, nu se pot prezenta la predarea imobilului (…). Pe celălalt palier, aceștia au solicitat explicații privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicații. Până la prezenta dată, nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita, suplimentar de plata sumei, și măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului”, a adăugat Adrian Nica.

Fostul președinte, somat de ANAF pentru o datorie de aproape un milion de euro

În august, ANAF l-a notificat pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv.

Fostul cuplu prezidențial a deținut un imobil pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29 din Sibiu în perioada 1999-2016, încasând peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul casei, potrivit Riseproject.ro.



Cu acești bani, scria publicația de investigații într-un articol din 2015, Iohannis a cumpărat alte trei case, obținând astfel și alte venituri din închiriere.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis. Astfel, în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

ANAF le-a trimis în acest an o somație de plată legală, care se ridică la 4,7 milioane lei, cu tot cu penalități și dobânzi.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut un al doilea imobil în Sibiu, de pe strada Gheorghe Magheru 35. Acesta a fost unul dintre litigiile care au împiedicat statul român să recupereze spațiul din strada Nicolae Bălcescu în ciuda deciziei judecătorești din noiembrie 2015.

Litigiul asupra căruia s-a pronunțat Înalta Curte în septembrie anul trecut a fost deschis de Rodica Baștea, o prietenă din Miami a familiei Iohannis, care a cerut anularea unui certificat din 2008 prin care statul român a fost declarat moștenitorul legal al imobilului din Gheorghe Magheru 35.

Între 1999 și 2008, imobilul din strada Gheorghe Magheru 35 le-a aparținut lui Ioan Baștea, soțul femeii, decedat între timp, Georgetei Lăzurcă, soacra președintelui, și lui Carmen Iohannis, soția acestuia.