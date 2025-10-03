Klaus Iohannis, executat silit de ANAF. Fostul preşedinte, obligat dea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o ilegal timp de 17 ani

Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de către Fisc, acesta fiind nevoit să predea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o nelegal din 1999 până în 2015, potrivit unor surse citate de Fanatik, Economedia și G4Media.

Potrivit FANATIK, ANAF a executat silit casa din Sibiu a fostului șef de stat, la câteva săptămâni după ce soţii Iohannis au fost notificaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să elibereze imobilul şi să plătească un milion de euro, scrie News.ro.

Surse citate de FANATIK au transmis că, miercuri, inspectorii ANAF i-au solicitat fostului preşedinte să predea cheile imobilului din strada Nicolae Bălcescu.

Potrivit Antena 3 CNN, soții Carmen și Klaus Iohannis au semnat procesul verbal de predare-primire și au predat casa.

Autorităţile fiscale au considerat că fostul preşedinte refuză să predea casa, după ce acesta nu a dat curs notificărilor prin care i se cerea să cedeze cheile.

Astfel, inspectorii s-au dus la casa din centrul Sibiului, au forțat ușa, au schimbat yala și urmează să pună un sigiliu.

Klaus Iohannis, somat pentru o datorie de milioane de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală l-a notificat în luna august pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv.

Fostul cuplu prezidențial a deținut un imobil pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29 din Sibiu în perioada 1999-2016, încasând peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul casei, potrivit Riseproject.ro.



Cu acești bani, scria publicația de investigații într-un articol din 2015, Iohannis a cumpărat alte trei case, obținând astfel și alte venituri din închiriere.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis. Astfel, în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

ANAF le-a trimis acum o somație de plată legală, care se ridică la 4,7 milioane lei, cu tot cu penalități și dobânzi.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut un al doilea imobil în Sibiu, de pe strada Gheorghe Magheru 35. Acesta a fost unul dintre litigiile care au împiedicat statul român să recupereze spațiul din strada Nicolae Bălcescu în ciuda deciziei judecătorești din noiembrie 2015.

Litigiul asupra căruia s-a pronunțat Înalta Curte în septembrie anul trecut a fost deschis de Rodica Baștea, o prietenă din Miami a familiei Iohannis, care a cerut anularea unui certificat din 2008 prin care statul român a fost declarat moștenitorul legal al imobilului din Gheorghe Magheru 35.

Între 1999 și 2008, imobilul din strada Gheorghe Magheru 35 le-a aparținut lui Ioan Baștea, soțul femeii, decedat între timp, Georgetei Lăzurcă, soacra președintelui, și lui Carmen Iohannis, soția acestuia.