Șeful ANPC, Sebastian Ioan Hotca, plasat sub control judiciar de DNA. Este anchetat în dosarul secretarului de stat reținut 

Sebastian Ioan Hotca este președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) din 23 iulie 2025, când fostul șef, Cristian Popescu Piedone, a fost demis de premierul Ilie Bolojan, după ce a fost plasat sub control judiciar într-un dosar deschis la DNA.

DNA a transmis oficial că șeful ANPC și un director din instituție au fost puși sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Sebastian Ioan Hotca este cercetat „pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată” și a directorului general, Paul Anghel, pentru „comiterea infracțiunii de șantaj”.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Hotca Sebastian Ioan și Paul Anghel-Silviu trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală,

să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoana vătămată menționată în ordonanțele de dispunere a controlului judiciar;

să nu desfășoare activitatea/atribuțiile corespunzătoare funcției de președinte al A.N.P.C., respectiv director general în cadrul A.N.P.C., în exercitarea cărora ar fi comis infracțiunile.

Sebastian Ioan Hotca a fost plasat sub control judiciar vineri, conform surselor HotNews, în dosarul în care este anchetat și secretarul de stat din Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea.

Nedelcea a fost reţinut de DNA Timişoara pentru instigare la abuz în serviciu. Este acuzat că ar fi exercitat presiuni asupra preşedintelui ANPC (Sebastian Hotca) şi a directorului ANPC (Paul Anghel) pentru a fi schimbată şefa Protecției Consumatorului Caraş Severin, informează Antena 3 CNN.

Cei doi şefi de la ANPC au fost puși sub control judiciar, conform surselor HotNews.

HotNews a cerut o reacție din partea Guvernului privind acest subiect, întrebând dacă Sebastian Hotea va fi schimbat din funcție. În momentul în care vom primi un răspuns, vom reveni.

Atributiile de președinte ANPC au fost preluate de Sebastian Ioan Hotca, care era vicepreședinte, în 23 iulie. Atunci, Guvernul transmitea că Hotca va ocupa funcția până la numirea unui nou conducător. Hotca a mai fost președinte interimar al ANPC, înainte de numirea lui Piedone, ca urmare a demisiei lui Horia Constantinescu în 2024.