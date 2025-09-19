BREAKING Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. Ce acuzații îi aduc procurorii

Secretarul de stat Flavius Nedelcea, din Ministerul Economiei, a fost reținut vineri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), au confirmat sursele HotNews. Ministrul Economiei, Radu Miruță, avea deja în plan să-l înlocuiască pe Nedelcea, existând o adresă de înlocuire semnată recent de ministru, conform unor surse guvernamentale cu care a discutat HotNews.

Flavius Nedelcea a fost în perioada 2020-2022 consilier județean în Caraș-Severin. Din 2022, a devenit secretar de stat în Ministerul Economiei. Anterior, din 2017 în 2020, a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, conform CV-ului său.

Nedelcea a fost reţinut de DNA Timişoara pentru instigare la abuz în serviciu. Este acuzat că ar fi exercitat presiuni asupra preşedintelui ANPC (Sebastian Hotca) şi a directorului ANPC (Paul Anghel) pentru a fi schimbată şefa Protecției Consumatorului Caraş Severin, informează Antena 3 CNN. Cei doi şefi de la ANPC vor fi anchetaţi sub control judiciar, conform aceleiași surse. Sebastian Hotca a ajuns la conducerea ANPC după demiterea lui Cristian Popescu Piedone de către premierul Ilie Bolojan.

Despre reținerea lui Nedelcea de către DNA a scris inițial Digi24.ro.

Pentru secretarul de stat Flavius Nedelcea, membru PSD, există deja o adresă de înlocuire din funcţie, semnată recent de ministrul economiei Radu Miruţă, conform unor surse guvernamentale consultate de HotNews. Ministrul Economiei intenţiona să-l înlocuiască din funcţie, având în vedere că era secretar de stat din vechiul Guvern. De când a preluat portofoliul economiei, Radu Miruţă nu i-a delegat acestui secretar de stat niciun fel de atribuţii, conform acelorași surse.

Nedelcea a fost numit secretat de stat în Ministerul Economiei în aprilie 2022, de către fostul ministru PSD Florin Spătaru, care a condus ministerul în perioada noiembrie 2021-iunie 2023 (Guvernarea Ciucă). Din iunie 2023, ministru al Economiei a devenit Radu Oprea, tot de la PSD (Guvernul Ciolacu 1), până în decembrie 2024, când a fost înlocuit de Bogdan Ivan (Guvernul Ciolacu 2). Din iunie 2025, ministerul este condus de Radu Miruță, de la USR.

Nedelcea mai are alte 3 funcții la stat, pe lângă cea de la Ministerul Economiei

Flavius Nedelcea și-a depus ultima declarație de avere în 2025, unde a menționat și că, pe lângă funcția pe care o deține la Ministerul Economiei, mai obține venituri și din alte trei funcții de la stat.

Membru in Consiliul de Administratie IOR – venit anual în 2024 de 14.155 lei;

Membru in Consiliul de Administratie C.N. LOTERIA ROMANA SA – venit anual în 2024 de 85.878 lei;

Vicepreședinte comitet interministerial de finanțări – venit anual în 2024 de 152.000 de lei.

Cu tot cu salariul de secretar de stat (116.808 de lei în 2024) veniturile anuale ale lui Flavius Nedelcea au ajuns la 474.757 de lei anul trecut, care înseamnă o medie de aproape 40.000 de lei pe lună.

Nedelcea deține șase terenuri (în Caraș-Severin și Mehedinți), două apartamente (unul în Reșița și unul în Timișoara) și o casă în Mehedinți.

Cea mai recentă declarație de avere a secretarului de stat Flavius Nedelcea poate fi văzută mai jos: