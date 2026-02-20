Șeful ANRE se așteaptă la un preț la gaze sub plafonul actual. „Dependența de importuri, foarte scăzută, ar urma să fie zero în viitorul apropiat”

Șeful Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) estimează că măsurile pregătite de Guvern vor duce prețul gazelor naturale sub plafonul actual, de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici și 0,37 lei/kWh pentru cei noncasnici, care mai este în vigoare până la 31 martie.

Întrebat vineri la B1 TV ce se va întâmpla cu prețul gazelor de la 1 aprilie, George Niculescu a spus că acesta „ar trebui să iasă undeva sub prețul de plafon”.

„Dacă ne uităm pe comparatorul de prețuri pe care ANRE îl pune la dispoziție, vedem că sunt oferte care se încadrează în marja aceasta, între 0,31 și 0,37, oferte active și după data de 1 aprilie, și sporadic vedem câte o ofertă care este sub acest plafon”, a declarat președintele ANRE.

El a spus că, din punctul de vedere al ANRE, „setarea administrativă a prețului pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică ar trebui să ducă la scăderea prețului pe care îl avem în factură sub plafonul de 0,31”.

„Lucru care îl vedem că deja se întâmplă în comparatorul de prețuri și fără această ordonanță (…). Probabil că este vorba despre asigurarea unui confort în achitarea acestor facturi la prețuri naturale de către populație”, a adăugat George Niculescu.

Oficialul a spus că „dependența de importuri este foarte scăzută în momentul de față și ar urma să fie zero în viitorul apropiat”, ceea ce va duce la prețuri mai mici.

„În mare parte, consumul de gaze naturale este asigurat din producția internă. Dacă luăm în considerare faptul că proiectul Nepun Deep din Marea Neagră va intra în producție în anul 2027, practic, consumul de gaze naturale al României ar trebui să fie asigurat 100% din gaz natural produs la noi în țară. Deci dependența de importuri este foarte scăzută în momentul de față și ar urma să fie zero în viitorul apropiat”, a mai declarat președintele ANRE, George Niculescu.

Guvernul a anunțat săptămâna trecută că va amâna cu un an liberalizarea pieței gazelor, programată pentru 31 martie 2026, însă până în prezent nu a adoptat un act normativ în acest sens.

În lipsa unei modificări legislative, rămâne în vigoare cadrul actual, iar furnizorii au început deja să transmită clienților notificări privind noile prețuri aplicabile de la 1 aprilie. Astfel, o parte dintre consumatori au fost informați că tarifele urmează să crească din primăvară.

Între timp, marți seară, Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță care prevede un plafon al prețului gazelor chiar mai redus decât cel actual până la 31 martie 2027.

Sursă: MaddyZ | Dreamstime.com