Câți români au revenit în ţară din Orientul Mijlociu. Apelul făcut de MAE

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a prezentat luni situația românilor care s-au întors în țară din zona de conflict din Orientul Mijlociu. Țărnea a spus că, în continuare, şi pentru zborurile de evacuare şi la zborurile de repatriere asistată, „o problemă rămâne prezentarea la zbor”.

Potrivit purtătorului de cuvânt al MAE, aproximativ 2.000 de români au revenit în ţară din zona Golfului.

„Din cifrele estimative pe care le avem, ne apropiem de 2.000 de cetăţeni români care s-au întors – fie cu zboruri de evacuare, fie cu zboruri de repatriere asistată, fie cu zboruri comerciale, dar facilitate de sprijinul oferit de MAE şi statul român”, a spus Țărnea, citat de Agerpres.

În ceea ce privește zborurile comerciale care au ajuns la Bucureşti, purtătorul de cuvânt al MAE a spus că circa 1.500 de cetăţeni au revenit cu propriile lor mijloace.

Acest număr, sperăm noi, va creşte, pentru că frecvenţa zborurilor comerciale din statele din regiune este la rândul său într-o uşoară creştere. Dar, în continuare, există zboruri anulate, zboruri care nu pot fi efectuate din cauza condiţiilor de securitate.

El a menţionat că luni dimineaţă au aterizat în ţară două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat (Oman) – Bucureşti. Pentru aceste repatrieri a fost activat Mecanismul european rescEU, iar costurile zborurilor sunt acoperite de Uniunea Europeană. La bordul aeronavelor s-au aflat 273 de cetăţeni români şi 82 de cetăţeni străini.

Reprezentantul MAE a explicat că au existat convoaie de autocare pentru aducerea pasagerilor la Muscat şi că efortul logistic a fost unul „destul de complex”. Persoanele eligibile au fost contactate de pe listele prioritare. Este vorba despre: copii, cazuri medicale, femei gravide.

Apelul făcut de MAE la cetăţenii din zona Golfului

În același timp, Andrei Ţărnea a făcut apel la cetăţenii care nu reuşesc să ajungă la zborurile de evacuare şi de repatriere asistată să anunţe din timp acest lucru.

„În continuare, şi pentru zborurile de evacuare şi la zborurile de repatriere asistată, o problemă rămâne prezentarea la zbor. Ştim că situaţiile sunt dificile. Pentru multă lume nu e uşor să ajungă, dar este important să comunice, în măsura posibilului, cu cei cu care ţin legătura, pentru a ne asigura că avem timpul necesar pentru a înlocui persoanele care nu pot să participe la o evacuare sau la o repatriere asistată, realocând biletele”, a spus el, în cadrul conferinţei de presă.

Nu e un reproş făcut cetăţenilor, dar este extrem de important ca cei care cumpără bilete pe aceste aeronave să le şi folosească. Sau atunci când nu, să le elibereze cu suficient de mult timp înainte, încât să fie posibilă realocarea unor locuri, inclusiv pe bani, în charterele de repatrieri asistate, pentru a ne asigura că un număr cât mai mare de cetăţeni români se întoarce.

În altă ordine de idei, Ţărnea a precizat că autorităţile continuă demersurile pentru dezescaladarea conflictului şi pentru asigurarea respectării principiilor dreptului internaţional în ceea ce priveşte atacurile „pe care Iran le face împotriva unor ţări non-combatante” din regiune.