Șeful armatei americane, anunț despre „pragul reluării operațiunilor de lupte majore”: Iranul a atacat de 10 ori până acum forțele SUA

Pete Hegseth și generalul Dan Caine, într-o conferință de presă la Casa Albă, pe 6 aprilie 2026. FOTO: Yuri Gripas - Abaca/Pool via CNP / DPA / Profimedia

Iranul a lansat peste zece atacuri asupra forțelor americane de la intrarea în vigoare a armistițiului în urmă cu aproape o lună, a anunțat marți șeful Statului Major Interarme al armatei americane, generalul Dan Caine, potrivit agenției germane de presă DPA.

De la intrarea în vigoare a armistițiului în 8 aprilie, Iranul a tras asupra unor nave comerciale de nouă ori și a capturat două nave container, a spus Caine în cadrul unei conferințe de presă la Washington, adăugând că incidentele, cu toate acestea, au rămas „sub pragul reluării operațiunilor de lupte majore, în acest stadiu”.

Caine, ofițerul cu cel mai înalt rang în armata SUA, a menționat că, numai luni, Iranul a lansat un atac asupra Omanului și trei asupra Emiratelor Arabe Unite. Forțele iraniene au utilizat, de asemenea, rachete de croazieră, drone și vedete rapide împotriva trupelor americane care acționau pentru a restabili navigația comercială în Strâmtoarea Ormuz, a spus el, conform Agerpres.

Elicoptere de atac americane au respins cu succes aceste atacuri, a adăugat generalul.

„Deocamdată, astăzi este liniște”, a remarcat Dan Caine.

Șeful armatei americane a mai spus că atacurile iraniene în regiune au făcut ca aproximativ 22.500 de marinari să fie blocați la bordul a peste 1.550 de nave comerciale în Golf.

Strâmtoarea Ormuz – care leagă Golful Persic de Golful Oman și Marea Arabiei – este o arteră vitală pentru tranzitul global de petrol, iar blocarea acesteia pe fondul războiului a perturbat piețele energetice la nivel mondial.

Forțele SUA au instituit o zonă de securitate extinsă în partea de sud a strâmtorii, în apropierea Omanului, a explicat generalul Caine. Unități de infanterie, navale și aeriene ale SUA asigură securitatea zonei pentru a descuraja noi atacuri iraniene asupra navelor comerciale.

În aceeași conferință de presă, secretarul american al apărării Pete Hegseth a descris efortul drept o „puternică cupolă (a Strâmtorii Ormuz) în culorile roșu, alb și albastru”.

Tensiunile au escaladat luni pe măsură ce disputa privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz, blocată în mare parte, s-a intensificat, amenințând armistițiul fragil.

Această accentuare a tensiunilor a avut loc pe fondul lansării noii inițiative americane denumite „Proiectul Libertatea” („Project Freedom”), anunțată de președintele Donald Trump și menită să ajute navele blocate să treacă în siguranță prin strâmtoare, în pofida riscului de atacuri iraniene.