Șeful armatei americane, avertisment pentru Iran după armistițiu. „Cu aceeași viteză și precizie pe care le-am demonstrat”

Un elicopter MH-60S Sea Hawk se pregătește pentru decolare în cadrul unor operațiuni de zbor, la bordul navei de asalt amfibie USS Tripoli, pe 3 aprilie 2026. FOTO: Military Image / Alamy / Profimedia

Cel mai important general american a declarat miercuri că trupele SUA sunt pregătite să reia luptele în cazul în care Teheranul nu va ajunge la o înțelegere negociată, în contextul în care administrația Trump încearcă să prezinte războiul ca pe o victorie decisivă împotriva Iranului, scrie Reuters.

„Sperăm că Iranul va opta pentru o pace durabilă”, a spus generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al armatei SUA, în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon.

„Un armistițiu este o pauză, iar forțele interarme rămân pregătite, dacă li se ordonă sau li se solicită, să reia operațiunile de luptă – cu aceeași viteză și precizie pe care le-am demonstrat în ultimele 38 de zile”, a adăugat șeful armatei americane.

De asemenea, el a lăudat „profesionalismul și curajul” militarilor americani.

Potrivit generalului Dan Caine, în campania aeriană a armatei SUA, întinsă pe cele 38 de zile, au fost distruse, printre altele, 80% din sistemele de apărare antiaeriană a Iranului, 450 de depozite de rachete balistice și peste 150 de nave. În plus, pentru a fi reconstruită baza industrială a Iranului va fi nevoie de ani de zile, a adăugat șeful armatei SUA.

Declarațiile vin la o zi după ce președintele Donald Trump a făcut marți seară un pas înapoi de le amenințarea privind lansarea unui atac care „ar fi pus capăt civilizației iraniene”, cu două ore înainte de termenul limită pe care îl stabilise pentru ca Teheranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz, blocată de facto.

Teheranul, care și-a demonstrat capacitatea de a întrerupe aprovizionarea cu energie din Golf prin controlul asupra strâmtorii, a revendicat, de asemenea, victoria și afirmă că intră în tratative fără încredere în negociatorii americani.

„Inamicul, în războiul său nedrept, ilegal și criminal împotriva națiunii iraniene, a suferit o înfrângere incontestabilă, istorică și zdrobitoare”, a afirmat Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului, într-un comunicat.

Șeful Pentagonului, despre uraniul iranian: „Îl vom lua dacă va fi nevoie”

Însă secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a descris Iranul ca fiind învins din punct de vedere militar și fără altă opțiune decât să încheie un acord. În conferința comună de la Pentagon, Hegseth și Caine au vorbit despre distrugerea industriei de apărare a Iranului, a marinei și a capacităților sale în materie de rachete.

Hegseth a spus că armata SUA „rămâne” în Orientul Mijlociu pentru a se asigura că Iranul respectă armistițiul de două săptămâni și pentru a monitoriza stocul de uraniu îmbogățit al Teheranului.

„În ceea ce privește uraniul, îl supraveghem. Știm ce au, iar ei îl vor preda, iar noi îl vom obține. Îl vom lua dacă va fi nevoie”, le-a spus Hegseth reporterilor.