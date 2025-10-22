Șeful Armatei, detalii despre stagiul militar voluntar pentru tineri: „Nu va fi o pregătire militară specializată 100%”

Diminuarea rezervei operaționale a Armatei prin îmbătrânirea rezerviștilor este „o problemă de siguranță națională”, spune Șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiță Vlad. În acest context, MApN a inițiat legea – adoptată miercuri de către deputați – pentru înființarea categoriei de „militari voluntari în termen”, tineri între 18 și 35 de ani care pot opta voluntar să participe la un program de instruire militară și care apoi, fie să se angajeze în Armată, fie să treacă în rezerva operațională.

„Rezerva operațională se situează în momentul de față undeva la o medie de vârstă de 48 de ani. Conform legii, soldații gradați din rezerva operațională pot fi menținuți în lucrările de mobilizare până la vârsta de 55 de ani. Cadrele militare care au fost avansate în grad pot fi menținute în activitate până la 63 de ani, după care sunt trecute în postura de retragere”, a explicat, miercuri, șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad.

„Putem să pregătim între 1.000 și 10.000 de militari voluntari pe an”

„Luând în calcul aceste cifre, trebuie să găsim o altă soluție. Cea identificată de MApN este introducerea acestui serviciu „alternativ”, de militar voluntar în termen”, a spus Vlad.

El a precizat că, în funcţie de alocările bugetare, pot fi pregătiţi între 1.000 şi 10.000 de militari în termen voluntar pe an.

„Statul Major al Apărării, prin structurile subordonate, are capacitatea de a începe în funcţie de alocările bugetare, începând de anul viitor, acest program de pregătire pentru militari. În funcţie de alocările bugetare putem să pregătim între 1.000 şi 10.000 de militari în termen voluntari pe an. Urmând ca din anul doi, anul trei, aceste capacităţi să crească gradual, astfel încât să putem să ne îndeplinim misiunile”, a explicat Şeful Statului Major al Apărării.

Generalul a menţionat că deşi este serviciu militar voluntar va fi făcută o selecţie, iar nivelul de pregăîtire va fi una de bază.

Ce vor fi instruiți să facă militarii voluntari

„Pentru anumite categorii de militari vor trebui să îndeplinească anumite condiţii fizice, să aibă anumite examene psihologice şi examene medicale corespunzătoare specialităţii în care sunt încadraţi. Nu o să fie o pregătire militară specializată sută la sută, să ne gândim că în patru luni o să fim în măsură să scoatem piloţi de F-16, ochitori de tanc sau trăgătorii cu instalaţiile Patriot. Este o pregătire militară de bază astfel încât să-i dea capacitatea de a fi încadrat în anumite poziţii în ştatele de organizare ale Armatei României”, a afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

Șeful Armatei spune că în momentul de față, deși legea militarilor voluntari în termen este în curs de aprobare la Parlament, nu s-a realizat încă metologia de pregărie, dar aceasta va fi axată pe „o pregătire militară de bază”.

„Fiecare dintre cei care vor să vină ca militar voluntar să știe să tragă cu arma, să știe să folosească mijloacele de protecție individuală, să se descurce în câmpul tactic și să poată face instrucția genistică de bază. În patru luni de zile nu este posibil să dezvolți o anumită specialitate, o anumită pregătire”, spune generalul.

Cum vor putea tinerii să devină militari voluntari

Guvernul a aprobat la începutul lunii octombrie proiectul de lege prin care tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani vor putea participa voluntar, timp de 4 luni, la un program de pregătire militară de bază, scopul fiind acela de a întineri rezerva operațională a Armatei.

Miercuri, actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților.

Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, conform actului normativ.

Programul de pregătire va avea o durată de până la patru luni şi va putea fi urmat de către cei care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă.

Înscrierea în program se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, prin care solicitantul, declarat apt în urma unui proces de selecţie, consimte să îndeplinească programul de pregătire militară.

Pe timpul derulării programului, soldaţii/gradaţii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi de indemnizaţie lunară, similare militarilor în termen. De asemenea, se supun prevederilor legilor şi regulamentelor militare.

Vor deveni parte din rezerva operațională a Armatei

În perioada celor 4 luni de stagiu, solda pentru un militar voluntar este de aproximativ 3.000 de lei/lună, bani în mână, iar la finalul stagiului vor primi echivalentul a 3 salarii medii nete.

Despre solda din timpul derulării programului, legea spună că „pe timpul derulării programului, soldații/gradații voluntari în termen beneficiază gratuit de cazare, drepturi de echipare și de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și o indemnizație lunară, similare militarilor în termen”.

„Cetățenii care au finalizat programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizație de 3 câștiguri salariale medii brute”, mai arată textul legii. 3 salarii medii brute reprezintă echivalentul a aproximativ 27.000 de lei.

La final, centrele militare îi iau în evidenţă şi îi introduc în rezerva operaţională.

Numărul maxim de locuri disponibile pentru pregătirea militară în calitate de soldat/gradat voluntar în termen se aprobă anual, prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de fondurile aprobate.