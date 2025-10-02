„E nevoie să întinerim rezerva Armatei Române”. Programul pentru militarii voluntari, adoptat de Guvern. Detaliile prezentate de ministrul Apărării

„Rezerva operațională a Armatei române este îmbătrânită, nu se mai face armata obligatorie în România de la 1 ianuarie 2007 și în fiecare an pierdem din această rezervă”, a declarat joi ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. El a anunțat că Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea participa voluntar, timp de 4 luni, la un program de pregătire militară de bază, scopul fiind acela de a întineri rezerva operațională a Armatei.

Ministrul Apărării a subliniat în conferința de presă care a urmat ședinței de guvern că adoptarea acestui proiect de lege este o necesitate reală la nivelul Armatei, dând cifre la zi despre numărul de soldați care intră în retragere.

„În acest an vor trece în retragere peste 120.000 de soldați gradați, la anul încă 118.000, în 2027 încă 111.000, deci vorbim de aproximativ 350.000 de soldați gradați care trec din rezervă în retragere, depășesc vârsta de 55 de ani din lege”, a precizat ministrul Apărării.

Cum pot tinerii să devină militari în termen

Soluția adoptată de joi de Guvern este introducerea unui program voluntar prin care tinerii pot deveni militari în termen.

„E nevoie sa întinerim această rezervă a armatei romane. De asta legea instituie o nouă formă de a veni ca militar voluntar în termen, 4 luni de zile. Orice tânără sau tânăr între 18 și 35 de ani vor face un stagiu militar voluntar și se vor familiariza cu armata se vor pregăti cu armamentul și vor rămâne în rezerva operațională a Armatei pentru perioada care va urma”, a spus ministrul Ionuț Moșteanu.

Ulterior stagiului de pregătire, a mai spus ministrul, tinerii care au urmat acest stagiu „vor face periodic, anual, diverse pregătiri și verificări, refamiliarizări cu armamentul nou care urmează sa vină”.

Cu cât vor fi plătiți

„Propunem să fie remunerați, după aceste 4 luni cu 3 salarii medii de la acel moment. Vom vedea ce forma va ieși din Parlament în final”, a mai declarat ministrul Apărării.

Surse guvernamentale au precizat joi pentru HotNews.ro că „pe perioada celor 4 luni de stagiu, solda este de aproximativ 3000 de lei/lună, bani în mână, iar la finalul stagiului vor primi echivalentul a 3 salarii medii nete”.

Proiectul de lege adoptat joi de Guvern se va duce acum spre dezbatere în Parlament, intenția fiind ca actul să fie adoptat până la finalul acestui an.

Ce prevede proiectul de lege

Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, conform unui proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, adoptat joi de Guvern.

Programul de pregătire va avea o durată de până la patru luni şi va putea fi urmat de către cei care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă, potrivit proiectului de lege adoptat joi de guvern.

Înscrierea în program se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, prin care solicitantul, declarat apt în urma unui proces de selecţie, consimte să îndeplinească programul de pregătire militară.

Pe timpul derulării programului, soldaţii/gradaţii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi de indemnizaţie lunară, similare militarilor în termen. De asemenea, se supun prevederilor legilor şi regulamentelor militare.

Vor deveni parte din rezerva operațională a Armatei

Cetăţenii care au finalizat programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizaţie reprezentând trei câştiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata.

Centrele militare îi iau în evidenţă şi îi introduc în rezerva operaţională.

Numărul maxim de locuri disponibile pentru pregătirea militară în calitate de soldat/gradat voluntar în termen se aprobă anual, prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de fondurile aprobate.



