Cazul dronei care a căzut pe un bloc din Galați. Ultimele noutăți după „cel mai grav” incident din România de la începutul războiului din Ucraina

O dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, în noaptea de 28 spre 29 mai 2026. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

O dronă de fabricație rusească a căzut pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, în noaptea de joi spre vineri, în ceea ce președintele Nicușor Dan a descris drept „cel mai grav” incident „de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei”.

În incidentul de la Galați au fost rănite două persoane, o femeie în vârstă de 53 de ani și copilul ei, de 14 ani, conform datelor oferite de Ministerul Sănătății. „Au niște răni, nu sunt deloc grave”, a declarat Nicușor Dan, care a mers la Galați să discute cu persoanele afectate de evenimentele din noaptea de joi spre vineri.

Printr-o decizie luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, Guvernul va acorda 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%, respectiv 25.000 lei pentru cei ale căror locuințe au fost avariate într-o proporție care depășește acest prag.

Incidentul de la Galați a atras reacții de la vârful instituțiilor internaționale. „Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a discutat vineri cu președintele Nicușor Dan. Alți oficiali occidentali au condamnat la rândul lor acțiunile Moscovei și au transmis mesaje de solidaritate cu România.

Cum a intrat drona în România

Nicușor Dan a spus că drona făcea parte dintr-un grup de 43, dar „traiectoria ei s-a modificat și a venit înspre Galați” atunci când a fost „lovită probabil deasupra orașului Reni” din Ucraina.

„A fost un grup de 43 de drone, care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la, să zicem, 20-30 de kilometri de la nord de Dunăre, dinspre est spre vest. Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte – și una dintre ele, lovită probabil deasupra orașului Reni, traiectoria ei s-a modificat și a venit înspre Galați”, a afirmat șeful statului, în cadrul unor declarații de presă făcută la Galați unde s-a deplasat pentru a discuta cu victimele și pentru a merge la blocul afectat.

De ce nu a fost doborâtă drona

Ministerul Apărării Naționale a publicat două clipuri video în care încearcă să explice de ce nu a fost doborâtă drona care a încălcat spațiul aerian românesc.

„Avem una din cele mai avansate legi care ne permite sa neutralizăm dronele ce pătrund neautorizat în spațiul aerian național. Însă nu înseamnă cu putem folosi armamentul letal în mod discreționar. Putem face uz de armă, însă numai dacă siguranța cetățenilor nu este pusă în pericol”, a explicat MApN.

Purtătorul de cuvânt al MapN, colonelul Cristian Popovici, a explicat într-un dialog cu HotNews care sunt posibilitățile reale ale forțelor noastre armate și cât de greu dă jos, orice țară din lume, dronele. Militarul a răbufnit într-un dialog cu HotNews.

„Nu poţi să tragi cu tunul de 2x30mm. Nu poţi face foc de baraj, ca Saddam Hussein (aluzie la apărarea antiaeriană irakiană din timpul războiului din Irak, când regimul Saddam Hussein trăgea masiv, dar adesea imprecis, spre avioanele şi rachetele americane, n.r.).

Sunt ofiţer de artilerie şi rachete antiaeriene. Există şi metoda focului de baraj – când nu îl poți vedea, dar ştii că dispozitivul vine dintr-o anumită direcţie”, a declarat Popovici.

Declarația lui Vladimir Putin și reacția tranșantă de la București

Președintele Rusiei a pus la îndoială proveniența rusească a dronei care a căzut pe blocul din Galați, spunând că Moscova și-ar dori să facă propria anchetă.

„Nu știu ce fel de dronă a explodat în România. Să ne trimită resturile”, le-a declarat el reporterilor, citat de Kyiv Post.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care a susținut vineri seară o conferință de presă alături de șeful Armatei, a respins categoric speculațiile în acest sens.

„Îi invităm pe cei din Rusia care consideră că există detalii în urma cărora drona asta nu ar fi rusească, de mâine, să vină la sediul Direcției Generale de Informații a Armatei, unde să își caute numărul de serie de pe produsele cu producție în Rusia. Înțeleg ceața asta indusă în jurul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, însă ceea ce s-a găsit acolo este, în baza seriei componentelor respective, fără îndoială un produs de fabricație rusească”, a afirmat Miruță.