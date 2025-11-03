Șeful armatei germane vrea ca toți tinerii să fie supuși evaluării pentru serviciul militar: „Este vital”

Generalul Carsten Breuer (dreapta), fotografiat pe 1 septembrie 2025 înaintea unei conferințe de presă pe care a susținut-o alături de viceamiralul Jan Christian Kaack, șeful Forțelor Navale ale Germaniei, FOTO: ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler / Imago Stock and People / Profimedia

Șeful marelui stat-major al forțelor armate germane, generalul Carsten Breuer, a cerut evaluarea tuturor tinerilor pentru un eventual serviciu militar, informează luni agenția dpa, citată de Agerpres.

Într-un dialog difuzat de grupul de presă RND, generalul cu cea mai înaltă funcție militară din Germania a susținut că demersul este necesar pentru a nu se pierde vremea în caz de urgență în apărare.

„Din punct de vedere militar, este vital să fie evaluată întreaga cohortă de vârstă. Numai atunci vom ști cine e disponibil și pe cine putem chema într-o situație de apărare, pe care dorim să o prevenim”, a spus Breuer.

Și ministrul apărării, Boris Pistorius, susține evaluarea la scară națională a tuturor tinerilor germani, menționează dpa.

Breuer a avertizat că efectuarea evaluărilor abia când se produce o criză ar irosi timp prețios. „Nimeni nu poate spune astăzi cu certitudine cum va arăta situația de securitate și amenințarea în anii următori”, a adăugat el.

Germania a adoptat o nouă lege privind înrolarea în forțele armate

Noua lege germană privind serviciul militar, care va intra în vigoare la 1 ianuarie, prevede inițial doar voluntariatul ca modalitate de suplimentare a efectivelor. Deputații din coaliția guvernamentală au propus tragerea la sorți a tinerilor în vederea evaluării, iar ulterior alegerea tot în mod aleatoriu a celor selectați pentru serviciul militar obligatoriu, dacă numărul de voluntari este insuficient.

Potrivit generalului Breuer, forțele armate nu trebuie să își limiteze opțiunile operaționale. El a insistat asupra importanței voluntariatului, dar a arătat că, „dacă numărul de voluntari este insuficient și înrolarea obligatorie este decisă de guvern și parlament, îi vom selecta pe cei mai calificați și motivați”, pe baza necesităților reale, nu aleatoriu.

El a subliniat și importanța timpului:

„Până la sfârșitul deceniului, avem nevoie nu doar de o forță activă puternică, ci și de o rezervă puternică pentru a fi gata de apărare și pentru a-i descuraja pe adversarii potențiali”.

Mai devreme în cursul acestui an, Breue a declarat că forțele armate germane ar trebui să fie reînarmate până în 2029, deoarece Rusia ar putea fi în măsură să atace o țară NATO din anul respectiv.

„Vedem că anual sunt produse sau recondiționate aproximativ 1.500 de tancuri de luptă, ceea ce reprezintă mult mai mult decât necesarul actual din Ucraina. Iar depozitele sunt umplute cu muniție”, a declarat Breuer în luna aprilie.

În opinia sa, Rusia ar putea fi capabilă, până în 2029, „să lanseze un atac convențional de mare amploare inclusiv asupra teritoriului NATO”. Scopul lui Putin, potrivit generalului german, ar fi „să slăbească și să distrugă alianța NATO, precum și să discrediteze modelul societății occidentale”.