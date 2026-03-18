Șeful armatei iraniene amenință cu represalii „decisive” pentru moartea lui Ali Larijani și lansează rachete în Israel

Șeful armatei iraniene, Amir Hatami, a amenințat că va lansa o represalie „decisivă” pentru uciderea șefului forțelor de securitate, Ali Larijani, într-un atac aerian israelian.

„La momentul și locul potrivit, se va da un răspuns decisiv, descurajator și plin de regret Americii criminale și regimului sionist însetat de sânge”, a declarat Hatami într-un comunicat citat de BBC.

El adaugă că Larijani și alți martiri „vor fi răzbunați”.

Garda Revoluționară din Iran, o forță separată de armată a lansat deja rachete asupra centrului Israelului „ca răzbunare” pentru moartea lui Larijani, relatează agenția de știri AFP.

Larijani este cel mai înalt oficial iranian ucis de la liderul suprem Ali Khamenei încoace.

Un bărbat și o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani au fost uciși în timpul unui atac cu rachete iraniene asupra orașului Ramat Gan, a declarat un purtător de cuvânt al Magen David Adom (MDA) din Israel.

Membrii echipelor de salvare au fost trimiși în diferite locații afectate de rachete imediat după miezul nopții în Tel Aviv, a declarat purtătorul de cuvânt al MDA, Zaki Heller.

La alte două locuri ale incidentului, MDA a declarat că a tratat două persoane cu răni cauzate de șrapnel, împreună cu mai multe victime ale anxietății și civili răniți în drum spre adăposturi.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a confirmat, marți seară, moartea șefului său, Ali Larijani, un pilon al puterii iraniene, pe care Israelul anunțase anterior că l-a ucis, informează AFP.

Ali Larijani „a primit dulcele har al martiriului”, a transmis Consiliul într-un comunicat, adăugând că un alt responsabil al său, precum și fiul lui Ali Larijani și mai multe gărzi de corp, au fost, de asemenea, uciși „în zori”, potrivit Agerpres.

Funeraliile lui Ali Larijani, precum și ale generalului Gholamreza Soleimani, care conducea organizația paramilitară Basij, de asemenea ucis de Israel marți dimineață, vor avea loc miercuri, începând cu orele 10:30 GMT, în centrul Teheranului, împreună cu ceremoniile funerare ale militarilor de pe fregata scufundată de Statele Unite pe 4 martie, în largul coastelor statului insular Sri Lanka, au indicat agențiile de presă Fars și Tasnim.