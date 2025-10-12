Șeful Armatei Române spune că toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma: „Pentru a-și apăra familia”

Toți cetățenii României ar trebui să aibă „cunoștințe minime” de folosire a armelor în caz de urgență, spune șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care consideră că ar fi util un program de instruire a populației.

Generaul Gheorghiță Vlad a fost întrebat, într-un acordat Antena 3 CNN, difuzat sâmbătă, câți români știu în acest moment să tragă cu arma.

„Nu pot să vă dau o cifră exactă. Dar mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia”, a spus șeful Statului Major al Apărării.

Întrebat dacă poate face o propunere concretă în acest sens, ca toată lumea să aibă o minimă instruire, șeful Armatei Române a răspuns afirmativ.

„Legea pe care am propus-o este un prim pas. Dar trebuie continuată prin programe de pregătire a tineretului și dezvoltarea capacităților necesare”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

Armata, spune generalul, este pregătită să deruleze programe de instruire civică și militară pentru populație, dacă cadrul legal și resursele bugetare vor fi asigurate.

„Am spus mereu că, dacă avem instrumentul legal și resursa asigurată din bugetul de stat, restul ține doar de organizare – masă, cazare, facilități de instruire. Da, avem această capacitate și putem începe chiar de anul viitor, în funcție de fondurile alocate. Putem derula programe de instruire și pregătire pentru toți cetățenii, fie bărbați, fie femei”, a mai spus Gheorghiță Vlad.

Ce spune despre serviciul militar obligatoriu

Întrebat dacă se va reintroduce serviciul militar obligatoriu, generalul a respins ideea: „Nu în momentul de față. Nici pe departe.”

În schimb, el a spus că proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare introduce conceptul de serviciu militar în termen voluntar.

„Tinerii ar putea veni timp de patru luni pentru o pregătire militară de bază, ar primi soldă pe perioada instruirii și, la final, un beneficiu echivalent cu trei salarii medii brute pe economie”, a spus șeful Armatei Române.