Șeful armatei suedeze este „sigur”: Rușii vor testa foarte curând articolul 5 al NATO. „Sunt pregătiți să își asume riscuri strategice enorme”

Echipajul unui tanc T-72BM2 din cadrul Armatei 1 Tancuri a Grupului de Vest al Forțelor Armate Ruse, în timpul unui program de instrucție. Luhansk, 21 octombrie 2025. FOTO: Alexander Reka / Zuma Press / Profimedia

Europa trebuie să se pregătească pentru un război „generațional” cu Rusia. Avertismentul vine de la șeful apărării suedeze, generalul Michael Claesson.

Rusia „va testa probabil foarte curând” angajamentul NATO privind apărarea colectivă (articolul 5 al tratatului fondator), a afirmat, într-un interviu acordat publicației Politico, înaltul oficial militar suedez, pe fondul intensificării campaniei Moscovei de atacuri hibride împotriva Europei.

„Sunt sigur și convins că ei (rușii, n.r.) vor fi gata să testeze articolul 5 al NATO în orice moment, în statele baltice sau în orice altă parte a Europei”, a declarat comandantul suprem al forțelor armate suedeze, generalul Claesson, referindu-se la prevederea privind apărarea comună a alianței.

„Sunt pregătiți să își asume riscuri strategice enorme pentru a obține tot ce consideră posibil”, a adăugat el, referindu-se la campaniile militare anterioare ale președintelui rus Vladimir Putin. „Am văzut acest lucru în Cecenia, am văzut acest lucru în Georgia, am văzut acest lucru în Crimeea.”

În ultimele luni, țările europene s-au confruntat cu un val fără precedent de atacuri hibride, de la incursiuni aeriene evidente ale avioanelor și dronelor rusești, până la falsificarea semnalelor GPS deasupra Mării Baltice și incidente suspecte cu drone deasupra bazelor militare și aeroporturilor. Chiar săptămâna aceasta, guvernul de la Varșovia a afirmat că agenții ruși se află în spatele exploziei unei linii ferate care leagă Polonia de Ucraina.

„Este o problemă uriașă, în care ei joacă cu mijloace relativ… mici și creează multe efecte”, a spus Claesson.

Miercuri, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că atacurile hibride reprezintă un „pericol extrem” pentru infrastructura critică a blocului comunitar. Ca răspuns, NATO a început să mute echipamente militare, precum avioane și sisteme antiaeriene, în statele membre ale blocului care se află în prima linie.

„Aceasta este o fază foarte periculoasă de escaladare și ar trebui să o abordăm cu foarte mare seriozitate, deoarece suntem la câteva minute distanță de foarte multe victime”, a declarat șeful diplomației lituaniene, Kęstutis Budrys, pentru publicația de la Bruxelles, înaintea reuniunii de joi a miniștrilor de externe din țările UE.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, s-a plâns săptămâna aceasta că statele occidentale fac prea puțin pentru a contracara atacurile hibride rusești potențial „catastrofale”.

„Visul umed al domnului Putin”

Michael Claesson a mai avertizat, în interviul publicat miercuri, că Moscova probabil nu va înceta să testeze alianța, indiferent dacă eforturile diplomatice actuale ale SUA vor pune capăt războiului din Ucraina sau nu.

„Occidentul colectiv se află într-un conflict sistemic cu Rusia, care va dura mult timp până va fi rezolvat”, a spus generalul suedez. „Vorbim practic despre o generație… este ceva care nu va dispărea odată cu un eventual armistițiu sau acord de pace în Ucraina.”

Această realitate ar trebui să determine o schimbare a priorităților, a susținut el, având în vedere că țările sunt în prezent prea concentrate pe amenințarea viitoare a reconstrucției armatei convenționale a Rusiei, în loc să se concentreze pe încercările continue ale acesteia de a exploata diviziunile din Europa.

Mai devreme în cursul acestei săptămâni, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat că Moscova ar putea fi capabilă să lanseze un atac asupra unui stat membru NATO încă din 2028.

„Din punct de vedere teoretic, este interesant să vedem când ar putea lansa un atac militar convențional pe scară largă”, a spus Claesson, „dar asta ne distrage atenția de la problema reală, și anume că ei distrug coeziunea”.

„Politica polarizată, care este o realitate în multe țări europene astăzi, creează… un magazin de dulciuri pe care războinicul hibrid îl poate exploata”, a spus generalul. „Acesta este visul umed al domnului Putin, deoarece această stare de neclaritate este ceva ce poate fi exploatat întotdeauna.”

În schimb, Europa trebuie să se opună Moscovei, a insistat el.

„Singurul limbaj care este înțeles este forța”, a spus Claesson. „Trebuie să fim fermi… să ne retragem tot timpul nu este răspunsul corect, deoarece… îi încurajează” pe ruși, a puncat șeful armatei suedeze.