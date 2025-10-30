Șeful armatei ucrainene recunoaște „situația dificilă” în care a ajuns fortăreața strategică Pokrovsk. Cel mai nou ordin pe care l-a dat comandanților din prima linie

Brigada 5 de infanterie motorizată din cadrul Armatei 51 de arme combinate Donețk, pe frontul de la Krasnoarmeysk (Pokrovsk), în cadrul „operațiunii militare speciale” a Rusiei, pe 7 octombrie 2025. FOTO: Dmitry Yagodkin / Zuma Press / Profimedia

Comandantul suprem al forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, a avertizat că activitatea trupelor ruse se intensifică în jurul orașului Pokrovsk, situat în Donețk, pe linia frontului, afirmând că „situația este dificilă”, informează joi BBC News.

Sîrskîi a recunoscut că infanteria rusă se concentrează în zonă și a spus că a vizitat personal linia frontului pentru a discuta cu cei mai importanți comandanți.

El a afirmat însă că informațiile potrivit cărora trupele ucrainene ar fi fost „blocate” acolo de forțele ruse sunt propagandă „neadevărată”.

Tot mai multe informații au indicat în ultimele zile avansul rușilor în jurul acestui oraș strategic din regiunea Donețk, din estul Ucrainei. Orașul reprezintă un nod esențial de transport și un hub de aprovizionare, iar căderea lui ar putea deschide calea eforturilor armatei ruse de a cuceri restul regiunii.

Într-un comunicat publicat pe Telegram, generalul Sîrskîi a afirmat: „În Pokrovsk, infanteria inamică, evitând luptele, se adună în zona urbană și își schimbă locațiile, astfel încât obiectivul principal îl reprezintă identificarea și distrugerea lor”.

El a adăugat: „Situația este dificilă, dar afirmațiile propagandei rusești despre presupusa «blocadă» asupra forțelor de apărare ucrainene în Pokrovsk, precum și în Kupiansk, sunt neadevărate”.

Comandanții ucraineni trebuie să mențină „un echilibru rezonabil între obiective și capacități”, a mai scris generalul.

„Prioritatea principală este protejarea vieților soldaților noștri”, a precizat Sîrskîi.

Forțele ruse încearcă să cucerească Pokrovskul de mai bine de un an. Cucerirea acestui oraș le-ar deschide calea către cele două mari orașe din regiune care sunt încă sub controlul Kievului: Kramatorsk și Sloviansk.

Șeful Statului Major General al Rusiei, generalul Valeri Gherasimov, a afirmat la începutul acestei săptămâni că trupele ucrainene din Pokrovsk au fost încercuite.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Pokrovskul era „ținta principală” a Rusiei, ale cărei forțe, a spus el, sunt de opt ori mai numeroase decât cele ucrainene în zonă.

Zelenski le-a spus reporterilor că Rusia dorește să cucerească orașul pentru a convinge Statele Unite că Ucraina se află în declin.

„Nu au un rezultat pe care să-l poată «vinde» americanilor. Înțelegem de ce au nevoie de Pokrovsk. Au nevoie de el doar pentru a susține că Ucraina se retrage din est și le dă tot ce vor”, a declarat Zelenski.

În cea mai recentă evaluare a sa, firma de intelligence din domeniul apărării Sybelline a scris că bătălia pentru Pokrovsk „a intrat într-o fază extrem de dinamică și intensă, pe măsură ce forțele ruse își intensifică eforturile de a se infiltra în oraș și de a-i încercui pe apărătorii ucraineni”.

Deepstate, o platformă ucraineană de monitorizare din surse deschise, considerată totuși apropiată de armata ucraineană, a scris că forțele ruse „înghit treptat” Pokrovskul, „cu numărul lor mare de soldați”.

Deepstate a mai afirmat că trupele ruse se infiltrează mai adânc în oraș și perturbă rutele de aprovizionare ale ucrainenilor.

„Situația din Pokrovsk este pe punctul de a deveni critică și continuă să se deterioreze până la punctul în care ar putea fi prea târziu pentru a mai remedia totul”, a estimat platforma de monitorizare.

Rușii au concentrat 11.000 de militari pentru încercuirea Pokrovskului, spune armata ucraineană

Miercuri, Corpul 7 de reacție rapidă al Forțelor aeropurtate ucrainene, citat de agenția de presă Unian, a anunțat că rușii continuă tentativele de a încercui orașul Pokrovsk și au adus noi trupe, aproximativ 11.000 de militari, în jurul acestuia.

„În ceea ce privește natura probabilă a acțiunilor inamice în aglomerația Pokrovsk, inamicul a mai adus aproximativ 11.000 de soldați pentru a-și pune în aplicare planul de încercuire a aglomerației Pokrovsk (orașul și împrejurimile). Grupurile inamice care s-au infiltrat în oraș vor încerca cel mai probabil să avanseze la nord-vest și la nord de Pokrovsk”, a precizat comunicatul unității ucrainene.

În zona de responsabilitate a Corpului 7 al Forțelor ucrainene de asalt din sectorul respectiv, inamicul acumulase aproximativ 27.000 de soldați, aproximativ 100 de tancuri, aproximativ 260 de vehicule blindate de luptă și până la 160 de tunuri și mortiere.

Pătrunderea unor grupuri mici mobile ale forțelor ruse în Pokrovsk a fost anunțată și de bloggeri militari ruși, citați de Reuters. Potrivit acestora, orașul ar fi încercuit aproape în totalitate. Înainte de război, Pokrovsk avea o populație de aproximativ 60.000 de oameni, dar între timp majoritatea s-a evacuat, inclusiv toți copiii. În prezent, puțin civili au mai rămas aici, potrivit Agerpres.

Putin a cerut Kievului să contacteze batalioanele încercuite pentru a se preda

Tot miercuri, președintele Vladimir Putin i-a îndemnat pe liderii ucraineni să-și contacteze batalioanele încercuite de armata rusă pentru a se preda în orașele Kupiansk (din Harkov) și Pokrovsk.

Rusia a cerut „liderilor politici ai Ucrainei să ia decizia corespunzătoare cu privire la soarta cetățenilor și a militarilor, așa cum au făcut-o la Azovstal” (oțelăria din Mariupol, n.r.) în 2022, a declarat Putin în timpul unei întâlniri cu soldați răniți la Spitalul Militar Central din Moscova.

În acest scop, liderul de la Kremlin și-a exprimat disponibilitatea de a declara un armistițiu de câteva ore în aceste zone ale frontului și de a invita jurnaliști ruși și străini.

„Suntem pregătiți să încetăm operațiunile militare pentru o anumită perioadă de timp: pentru câteva ore, două, trei sau șase ore, astfel încât jurnaliștii să poată intra și vedea ce se întâmplă, să vorbească cu soldații ucraineni și apoi să plece”, a declarat el la această întâlnire, care a fost televizată.

Putin a adăugat că „este important să evităm provocările din partea ucraineană. Nu vrem ca o dronă să zboare, un jurnalist să fie rănit și apoi să încerce să ne învinovățească pe noi pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu avem nevoie de asta”.

Ministerul Apărării rus a raportat miercuri primele capitulări ale forțelor ucrainene din Kupiansk și noi progrese la periferia fortăreței Pokrovsk, principalul obiectiv al ofensivei actuale din Donbas.

„Un grup de 12 soldați și-au comunicat disponibilitatea de a se preda în schimbul garanțiilor privind viața lor. În prezent, se explorează opțiuni pentru evacuarea lor în siguranță”, se arată în raportul de război postat pe aplicația Telegram.

La ordinul lui Putin, armata rusă încearcă să-i convingă pe apărătorii orașului Kupiansk să „renunțe la rezistență și să se predea”.