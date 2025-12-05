Șeful băncii care a investit 30 de miliarde de euro în ChatGPT a spus ce premiu Nobel ar putea câștiga super inteligența artificială / „Nu va avea nevoie să ne mănânce”

Directorul general al Softbank, Masayoshi Son, a afirmat vineri că superinteligența artificială ar putea câștiga premiul Nobel pentru literatură și ar putea depăși oamenii atât de mult încât prin comparație am fi doar niște „peștișori roșii”, transmite France Presse.

În cadrul unei întâlniri cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung la Seul, japonezul, a cărui bancă a investit 30 de miliarde în campionul american al IA OpenAI, a descris un viitor în care o inteligență artificială avansată va depăși de 10.000 de ori capacitățile creierului uman.

„Între creierul uman și cel (…) al unui peștișor roșu într-un acvariu, diferența este de 10.000 de ori”, a afirmat el.

„Dar acest lucru se va schimba: noi vom deveni ca peștișorii, iar (aceste superinteligențe) vor fi ca oamenii. Vor fi de 10.000 de ori mai inteligente decât noi”, a continuat el.

Majoritatea marilor jucători din domeniul IA caută să dezvolte inteligența artificială generală (AGI), stadiul în care IA ar egala toate capacitățile intelectuale ale oamenilor, dar și superinteligența, care ar depăși aceste capacități.

„Nu va avea nevoie să ne mănânce”

Masayoshi Son a comparat relația dintre această superinteligență artificială și om cu cea pe care omul o are cu animalele sale de companie.

„Încercăm să le facem fericite, (…) să trăim în pace cu ele”. Aceste modele „nu vor avea nevoie să ne mănânce, nu vă faceți griji”, a spus el ironic.

Lee Jae Myung a răspuns râzând că a început să fie „puțin îngrijorat”.

Președintele sud-coreean l-a întrebat apoi pe directorul executiv al Softbank dacă el crede că această superinteligență artificială ar putea câștiga într-o zi premiul Nobel pentru literatură, acordat anul trecut scriitoarei sud-coreene Han Kang.

„Nu cred că este o situație dezirabilă”, dar „cred că da”, a răspuns Masayoshi Son.