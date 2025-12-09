Șeful celei mai valoroase companii din lume le recomandă oamenilor să se întoarcă la munca în fabrică: „Nu toată lumea are nevoie de doctorat”

Jensen Huang a renunțat pentru scurt timp în luna mai la geaca neagră de piele pentru care este recunoscut pentru a participa la un eveniment academic organizat de Universitatea Linköping din Suedia, FOTO: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

CEO-ul gigantului de cipuri pentru inteligență artificială Nvidia, companie evaluată la 4,53 trilioane de dolari, spune oamenii ar trebui să se întoarcă la munca în fabrici pentru prosperitatea lor și a țării, relatează revista Fortune.

Comentariile sale vin în contextul în care Statele Unite se află într-o cursă accelerată cu China în domeniul inteligenței (AI) și investește sute de miliarde de dolari pentru a construi centrele de date și celelalte elemente de infrastructură necesare pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniu. Totodată, revoluția adusă de AI îi face pe mulți angajați „de birou” să își facă griji că joburile lor vor fi automatizate. CEO-ul Nvidia Jensen Huang susține cu tărie că întoarcerea oamenilor la munca în fabrici este esențială pentru succes.

„Vrem să reindustrializăm Statele Unite. Trebuie să revenim la producție”, a spus Huang recent în podcastul The Joe Rogan Experience. „Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat. Nu fiecare persoană de succes trebuie să fi ajuns la Stanford sau MIT”, a insistat el.

Șeful Nvidia spune că industria este esențială pentru orice țară

Huang consideră că tot mai mulți americani trebuie să accepte joburi în fabrici – nu doar pentru a se orienta spre locurile de muncă ale erei AI, dar și pentru că întreaga industrie ar putea fi în pericol. Chiar dacă ideea ca oamenii să revină în fabrici poate părea un regres, el spune că acest lucru influențează direct capacitatea unei națiuni de a rămâne prosperă și de a construi companii de inteligență artificială precum a lui.

„Nu putem investi în nimic, nici în țară, nici în afara ei – nu putem rezolva niciuna dintre problemele noastre. Dacă nu avem creștere energetică, nu putem avea creștere industrială. Dacă nu avem creștere industrială, nu putem avea creștere a numărului de locuri de muncă. E atât de simplu”, a continuat el.

„Dacă nu ar fi fost politica energetică pro-creștere a lui [Trump], nu am fi putut construi fabrici pentru AI, nu am fi putut construi fabrici de cipuri și cu siguranță nu am fi putut construi fabrici pentru supercomputere. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără toate acele măsuri. Joburile din construcții ar fi fost afectate, joburile pentru electricieni – toate aceste joburi care acum înfloresc ar fi fost afectate”, a mai spus Jensen Huang.

Anterior, el a numit meseria de electrician și alte două care nu necesită o diplomă avansată ca fiind unele care vor cunoaște o creștere explozivă în următorii ani, pe măsură ce centrele de date necesare tehnologiei AI sunt construite.

Roboții nu vor duce la dispariția locurilor de muncă din fabrici, consideră Huang

În noul interviu acordat lui Joe Rogan șeful Nvidia a mai spus că are speranțe pentru viitorul locurilor de muncă, chiar și în contextul apariției roboților ca forță de muncă – o evoluție care deja afectează locurile de muncă din fabrici și depozite.

Unii lideri din tehnologie, precum Elon Musk își dezvoltă deja propriile flote de lucrători autonomi; Musk a prezis că roboții umanoizi Optimus ai companiei vor fi folosiți intern în cadrul Tesla până la sfârșitul lui 2025, iar în anul următor, alte companii vor avea acces la tehnologie.

Se presupune că acești roboți vor prelua munca angajaților, lăsând oamenii fără ocupație, însă Huang este optimist că tehnologia va crea noi oportunități, în special pentru tehnicieni.

„Sunt foarte entuziasmat de roboții la care lucrează Elon. Mai sunt câțiva ani până acolo. Când se va întâmpla, va apărea o întreagă industrie nouă de tehnicieni și oameni care trebuie să producă roboții”, a declarat Huang în podcast.

„O să ai o întreagă industrie de ‘îmbrăcăminte’ pentru roboți. O să ai mecanici pentru roboți. Și vei avea oameni care vor veni să îți întrețină roboții”, și-a exprimat el opinia.