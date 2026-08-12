Șeful celui mai mare fond suveran din lume spune că acesta se poate prăbuși și vorbește de o situație „anormală”

Directorul general al fondului suveran de investiții al Norvegiei, cel mai mare din lume, a avertizat marți că valoarea de două trilioane (2.000 de miliarde de dolari) a acestuia ar putea suporta o pierdere neașteptat de mare și chiar ar putea dispărea cu totul în cazul unui colaps al pieței, transmite Reuters.

Fondul suveran al Norvegiei investește veniturile obținute din producția de petrol și gaze a țării nordice în acțiuni, obligațiuni, proprietăți imobiliare și proiecte de energie regenerabilă în întreaga lume.

Valoarea sa s-a dublat în mai puțin de un deceniu, după ce a ajuns la un trilion de dolari în 2017. Cheltuielile sale reprezintă acum aproximativ un sfert din cheltuielile publice ale Norvegiei, față de 10% în urmă cu aproximativ un deceniu.

„Vreau să contribui la pregătirea noastră psihologică pentru situații de urgență, punând întrebarea: «Poate fondul petrolier să dispară?»”, a declarat directorul general Nicolai Tangen într-un discurs susținut în cadrul unei conferințe politice la Arendal, în sudul Norvegiei.

„Răspunsul la această întrebare este «da», iar cel mai rău lucru este că, în lumea în care trăim acum, acest lucru nu este complet improbabil”, a subliniat el.

Șeful fondului suveran al Norvegiei spune că economia mondială este, totuși, rezilientă

Tangen a spus că ultimele trei decenii au fost marcate de o situație „anormală”, caracterizată prin taxe scăzute, inflație scăzută și dobânzi scăzute.

„Permiteți-mi să mă opresc aici asupra cuvântului «anormal», pentru că tocmai în perioada în care ne aflăm acum fondul petrolier a crescut”, a continuat acesta.

Ulterior, într-un interviu acordat Reuters, Tangen a făcut referire la unele elemente similare perioadei de dinaintea Marii Crize din 1929, precum impunerea de taxe vamale.

El nu a menționat nicio evoluție recentă a pieței care să îi provoace o îngrijorare specifică și a spus că, pentru moment, piața continua să crească, în pofida numeroaselor vești negative.

„Este interesant cât de rezistentă este economia în comparație cu ceea ce se întâmpla în trecut. Și este clar că firmele au lucrat la lanțurile de aprovizionare, au lucrat la diferite sisteme de rezervă și par să aibă, în general, o situație a aprovizionării mai flexibilă”, a spus el.

„Dacă ne-am întoarce cu doi ani în urmă și ați fi anticipat taxe vamale și bariere comerciale, nu v-ați fi așteptat ca piața și economia să fie atât de puternice pe cât sunt acum. Așadar, este o economie rezilientă”, a subliniat el.

Profit record pentru fondul suveran al Norvegiei

Tangen conduce fondul suveran al Norvegiei din 2020, când a fost ales pentru un mandat de cinci ani. El a fost reconfirmat în funcție pentru un al doilea mandat în primăvara anului trecut.

Fondul care gestionează active în valoare de 2,3 trilioane de dolari a raportat miercuri un profit record de 1,75 trilioane de coroane norvegiene (184,3 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului, susținut de creșterea puternică a acțiunilor din sectorul tehnologic.

A fost o inversare spectaculoasă, având în vedere că în primul trimestru al anului fondul înregistrase o pierdere de 68,44 miliarde de dolari.

Fondul, care deține acțiuni în peste 7.000 de companii la nivel mondial, avea cele mai mari participații în Nvidia, Apple și Microsoft la începutul anului 2026.