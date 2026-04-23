Cel mai mare fond suveran din lume a înregistrat pierderi de zeci de miliarde de dolari în prima parte a anului

Fondul suveran de investiții al Norvegiei, cel mai mare din lume, a raportat joi o pierdere de 636 de miliarde de coroane norvegiene (68,44 miliarde de dolari) în primul trimestru al acestui an, pe fondul impactului războiului din Orientul Mijlociu asupra piețelor globale de acțiuni, relatează Reuters.

Norges Bank Investment Management (NBIM), care deține aproximativ jumătate din activele sale de 2,2 trilioane de dolari în Statele Unite, a înregistrat un randament negativ de 1,9% pentru perioada ianuarie-martie.

„Rezultatul reflectă un trimestru cu condiții dificile de piață”, a declarat Trond Grande, directorul adjunct al fondului, într-un comunicat.

„Am observat un impact limitat asupra veniturilor fixe și asupra sectorului imobiliar, însă scăderea acțiunilor, în special în rândul marilor companii tehnologice americane, a fost cea care a determinat rezultatul”, a adăugat acesta.

Investițiile fondului suveran al Norvegiei, afectate de fluctuațiile de pe Wall Street

Războiul care a început la sfârșitul lunii februarie, când Statele Unite și Israel au lansat atacuri coordonate împotriva Iranului, a dus indicele bursier S&P 500 la cea mai mare scădere trimestrială din 2022 încoace, deși piețele și-au revenit între timp.

Randamentul investițiilor fondului norvegian în acțiuni a fost negativ, de -2,6%, în timp ce veniturile fixe au înregistrat o scădere de 0,2%. Alte investiții precum cele în imobiliare nelistate au făcut ca randamentul negativ total să fie de doar 1,9%.

Fondul, care deține acțiuni în peste 7.000 de companii la nivel mondial, avea cele mai mari participații în Nvidia, Apple și Microsoft la începutul anului 2026, potrivit celor mai recente date publicate.

Anul trecut, fondul a raportat o pierdere de 415 miliarde de coroane în primul trimestru, pe fondul slăbirii acțiunilor din sectorul tehnologic, evidențiind faptul că chiar și un portofoliu diversificat poate fi influențat de fluctuațiile prețului acțiunilor marilor companii americane.