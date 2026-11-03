Șeful CJ Călărași a cumpărat un fost punct vamal istoric din munții Apenini care astăzi îi poartă numele. Cât a plătit

„La Gabellina Iliuță” scrie pe un indicator stradal din localitatea italiană Ventasso, într-o zonă turistică care leagă Toscana de provincia Emilia-Romagna. Iliuță este numele președintelui Consiliului Județean Călărași. El a cumpărat aici un complex turistic care în trecut a fost un important punct vamal, relatează Public Record.

Vasile Iliuță a plătit 70.000 de euro pe acest complex turistic în care foștii proprietari au investit 800.000 de euro, potrivit publicației de investigație.

Complexul turistic a fost inițial scos la vânzare în 2018, potrivit publicației italiene Redacon, pentru 331.000 de euro. Cinci ani mai târziu, Iliuță l-a cumpărat pentru 70.000 de euro. Complexul e format dintr-un hostel, o casă și aproximativ 4.600 de metri pătrați de pădure și pășune.

Proprietățile lui Iliuță din Italia

Comlexul turistic nu este singura proprietate pe care Iliuță o deține în Italia. El a mai plătit 80.000 de euro o clădire în Alpii italieni, aproape de stațiunea elvețiană Saint Moritz, și un milion de euro pe un hotel de trei stele la Rimini, pe malul Mării Adriatice.

Cele trei au fost cumpărate în urma executării silitate a unei firme italiene care a dat faliment. Achizițiile au fost făcute în 2023.

„A fost un hotel. Apoi a dat faliment de-a lungul anilor și s-a terminat. A trecut prin două sau trei mâini. Acum l-a cumpărat un domn din România. Gândește-te că este un președinte de regiune (…) care a cumpărat o grămadă de lucruri în Italia”, a declarat un localnic pentru Public Record.

Cine este Vasile Iliuță

Iliuță conduce Consiliul Județean Călărași din 2016. El a trecut de-a lungul carierei politice prin mai multe partide și acum este la PSD.

A fost primar, între 2000 și 2012, în comuna Vâlcelele, fiind ales prima dată în 2000 din partea partidului lui Dan Voiculescu. Apoi a avut un mandat de parlamentar, iar în 2016 a candidat din partea PDL la șefia CJ Călărași.

În ultimii ani ai comunismului, Iliuță era șef de depozit la Navrom în Călărași, o întreprindere de stat care se ocupa cu vapoarele de marfă de pe Dunăre. Conform CV-ului, imediat după revoluție, a fost „lucrător comercial” la REMAT, adică la un centru de colectare fier vechi.

Datele de la registrul comerțului, arată că a mai fost administrator la Avicola Dragoș Vodă, o companie născută dintr-o fostă asociație intercooperatistă comunistă, potrivit Public Record.

Ce avere are

În declarația de avere din 2008, cea mai veche consultată de Public Record, Iliuță a trecut 300 de hectare de teren agricol, trei parcele intravilane, o casă, două apartamente și un spațiu comercial, toate în județul Călărași. Nu avea bani în conturi și veniturile din anul anterior erau de 92.000 de lei.

În ultima declarație, din 2024, el trecea terenurile agricole de 450 de hectare, o vilă și un spațiu comercial în Italia, o a doua casă în Călărași, un apartament la București și încă un spațiu comercial tot în Călărași.

Declarația de avere din acel an arată că veniturile lui și ale soției se ridicau la 831.000 de lei. Suma reprezintă doar indemnizația de președinte al consiliului județean, salariul soției și arenda primită pe persoană fizică de cei doi soți. A mai încasat dividende de peste 2,8 milioane de lei. El nu a declarat vreun cont bancar.