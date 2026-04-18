Șeful CNAS, despre problemele de la Spitalul Floreasca: „Începând cu luna următoare intrăm într-o situație de normalitate bugetară”

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a declarat sâmbătă că autoritățile vor face verificări ca să se asigure că „fondurile alocate spitalelor din România se cheltuie conform nevoilor pe care pacienții le au”.

Sâmbătă, la Digi24, oficialul a vorbit despre situația de la Spitalul Floreasca, unde, potrivit publicației, sunt probleme cu banii pentru medicamente și materiale sanitare, iar managerul unității medicale a anunțat că trebuie să prioritizeze și să reprogrameze pacienți.

„Acest spital este un spital de urgență, deci un spital de urgență trebuie să se ocupe cu precădere de urgențe – sau mai mult de urgențe și mai puțin de cazurile cronice, pentru care există un alt specific la alte spitale. În ceea ce privește situația punctuală atât a acestui spital, cât și a celorlalte care au solicitat majorarea valorii de contract pentru că au făcut servicii peste limita de contract, pe toate aceste spitale le avem în vedere”, a declarat Horațiu Moldovan.

El a explicat că instituția pe care o conduce nu poate plăti, „chiar dacă avem bani în buget, peste o anumită limită lunară care ne este aprobată de Ministerul de Finanțe”.

„În situația în care intrăm acum într-o normalitate cu bugetul anului 2026 și în situația în care vom identifica, și deja pot să vă spun că am identificat pentru toate aceste spitale soluții pe termen scurt, vom face și aceste suplimentări la aceste spitale care își fac treaba bine”, a adăugat șeful CNAS.

„Intrăm într-o situație de normalitate bugetară”

Horațiu Moldovan a spus că Spitalul Floreasca „a avut o activitate peste așteptări, deci a realizat mai mult decât a contractat, ca și servicii medicale, cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar aceste situații se întâmplă uneori, ele sunt reglementate de legislația în vigoare”.

„În această perioadă, în lunile ianuarie, februarie, martie, dar și în luna aprilie, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, datorită adoptării legii bugetului recent, a fost nevoită, ca orice altă instituție publică a statului român, să se bazeze pe un buget care lunar înseamnă 1/12 din bugetul anului trecut. Începând cu luna următoare intrăm într-o situație de normalitate bugetară, în sensul în care lucrăm pe bugetul anului 2026. În anul 2026, în bugetul anului curent, nu avem probleme privind finanțarea niciunui domeniu de asistență medicală, cu atât mai puțin la spitale”, a mai declarat el.