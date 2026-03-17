Șeful Consiliului Concurenței, despre scumpirile la carburanți: „Nu am depistat înțelegeri între companii”. Declarații despre riscul unor prețuri prea mici

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat marți, la Digi24, că instituția pe care o conduce nu a identificat practici anticoncurențiale pe piața carburanților. Marți dimineață s-au înregistrat cele mai mari scumpiri la pompă de la începutul războiului din Iran.

„Prețurile au crescut, e foarte rău asta, dar au crescut datorită crizei internaționale. Nu au crescut mai mult în România decât în alte țări din Uniune, din contră, au crescut mai puțin”, a spus Chirițoiu.

„Nu am depistat înțelegeri sau comportamente coordonate între companiile din România, dar monitorizăm situația și, dacă apar indicii de speculă în acest sens, spre exemplu cineva vrea să creeze o penurie în piață și să profite de ea, dacă apar înțelegeri între companii care să ducă la creșterea prețurilor peste ceea ce vedem în jur, atunci o să intervenim”,

Chirițoiu a explicat că unele companii care vând carburanți în România au acces la propriile surse de petrol, ceea ce le-a permis să atenueze impactul scumpirilor de pe piețele internaționale.

„Faptul că au petrolul lor i-a ajutat pe cei care comercializează carburant să suporte creșterea sau să nu transmită integral cotațiile în prețul final”, a precizat Chirițoiu.

„Singurul risc de a rămâne fără produse este dacă avem prețuri mai mici decât țările din jur. Dacă diferența ar fi foarte mare, de exemplu față de Germania, toată lumea ar vinde acolo și am rămâne fără combustibil”, a mai explicat șeful Consiliului Concurenței.

Potrivit datelor din piață, prețul motorinei a crescut marți dimineață cu peste 15 bani pe litru, scumpirea ajungând chiar la 22 de bani în unele stații din România. La benzină, creșterile depășesc 10 bani pe litru.