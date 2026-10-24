Șeful de la „Medicină legală” acuză Poliția Română că este „un rău platnic cronic”. Ce probleme reclamă la INML

Directorul INML, medicul legist Sorin Hoştiuc, a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre principalele probleme cu care se confruntă Institutul. Partea legată de finanţare este cea mai gravă, spune el.

„În momentul de faţă avem datorii, unele de peste 3 ani, din partea beneficiarilor, adică Poliţie, mai puţin Parchet şi judecătorii. Problema principală este la Poliţie, care este un rău platnic cronic”, a declarat Hoștiuc, pentru Cotidianul.

Conform lui Hoștiuc, în septembrie, Poliţia Română avea datorii de peste 5 milioane şi jumătate de lei, doar către INML şi situaţia se repetă şi în alte instituţii medico-legale.

„De exemplu, la Iaşi, din cauza faptului că nu s-au făcut plăţile către Institutul de Medicină Legală Iaşi ei au fost în imposibilitatea de a plăti complet salariile luna trecută”, a susținut el.

Poliția Română este principalul „client” al serviciilor medico-legale în cadrul anchetelor.

INML nu este finanțată direct de la bugetul de stat pentru activitățile, iar o mare parte din veniturile institutelor provine din taxele percepute pentru serviciile și expertizele prestate la solicitarea organelor judiciare.

Aparatura veche nu ține pasul cu noile droguri

Institutul Naţional de Medicină Legală are un buget insuficient, care pune conducerea în imposibilitatea de a putea investi în aparatură modernă, dar și în reactivii de care este nevoie constant în instituție, a mai declarat Sorin Hoştiuc.

„Asta înseamnă că va trebui să prioritizăm anumite cheltuieli (…) Cel mai des deprioritizăm cheltuielile de investiții. Asta înseamnă că nu putem să achiziționăm echipamente moderne pentru a face analize toxicologice de înaltă performanță, genetice de înaltă performanță, de histopatologie și așa mai departe”, a declarat Hoștiuc, pentru Cotidianul.

Șeful INML a reclamat și că aparatura nu ţine pasul cu viteza „uluitoare” cu care drogurile apar pe piaţa neagră și că este nevoie de suportul Poliției.

„Aceste molecule, droguri, sunt în momentul de față foarte multe pentru că aproape oricine are cunoștințe de bază de chimie poate să facă acasă o moleculă nouă și atunci substanța nu apare în nicio bibliotecă”, a spus Hoștiuc.

Și atunci, a spus șeful INML, singurele metode sunt fie să fie făcute analize cu aparate „foarte scumpe pe care nu le avem, fie să avem capturi”.

„Din ele noi dezvoltăm metode. Putem să spunem ok, este o substanță nouă, este în concentrația x și putem apoi să facem studii să vedem dacă ele influențează capacitatea consumatorului de a conduce, pentru că aici apar cele mai des probleme. Ar fi nevoie de mai mult sprijin, am început discuții cu reprezentanți ai Poliției Române, să ni le asigure, doar că, fiind substanțe psihoactive au un regim juridic destul de complex”, a spus Sorin Hoștiuc.

Lipsă de personal

Dincolo de echipamentele învechite, medicul legist a vorbit și zeci de posturi vacante la INML. Potrivit acestuia, angajații INML pleacă rând pe rând din Institut, din cauza salariilor mici.

În momentul de față, sunt peste 20 de posturi libere în organigramă, și în următorul an vor mai pleca cel puțin 10 persoane prin pensionări. Pe lângă asta, a spus Sorin Hostiuc, în aproape în fiecare lună pleacă 1, 2 experți din cauza salariului.