Șeful diplomației italiene acuză „acțiuni de origine rusă” care au vizat Jocurile Olimpice și ambasada de la Washington

Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice care vizau facilitățile ministerului său de externe, inclusiv ambasada din Washington, precum și site-uri legate de Jocurile Olimpice de iarnă și hoteluri din Cortina d’Ampezzo, a afirmat marți ministrul de Externe Antonio Tajani, cu două zile zile înainte de ceremonia de deschidere a JO, potrivit Reuters și AFP.

„Acestea sunt acțiuni de origine rusă”, a spus Tajani, într-o serie de declarații confirmate de un purtător de cuvânt.

„Am dejucat un atac cibernetic care viza mai multe site-uri ale Ministerului Afacerilor Externe, începând cu cel de la Washington, precum și unele locuri legate de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, inclusiv hoteluri din regiunea Cortina d’Ampezzo”, a adăugat șeful diplomației italiene.

Din 26 ianuarie, membri ai poliției italiene specializați în securitate cibernetică sunt activi pe principalele site-uri legate de evenimentul care se va încheia pe 22 februarie, potrivit unui comunicat oficial.

Intervențiile lor vizează protejarea infrastructurilor critice și supravegherea reței, atât din motive de ordine publică, cât și pentru a preveni eventuale amenințări teroriste.

Această activitate urmărește „două axe strategice: protejarea infrastructurilor informatice critice și supravegherea rețelei din motive de ordine și securitate publică, precum și pentru prevenirea și combaterea eventualelor inițiative teroriste”, potrivit aceleiași surse.

În 2024, în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, 141 de „evenimente de securitate cibernetică” legate de Jocurile Olimpice au fost semnalate Agenției Naționale pentru Securitatea Sistemelor de Informații (Anssi) în timpul competiției, fără ca vreunul dintre acestea să afecteze buna desfășurare a probelor.

Rusia, care în mod tradițional este o putere olimpică, va avea o echipă de doar 13 sportivi la Milano Cortina, iar aceștia vor trebui să concureze sub steag neutru, o sancțiune impusă de Comitetul Olimpic Internațional după invadarea Ucrainei de către Moscova la câteva săptămâni după ultimele Jocuri Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022.