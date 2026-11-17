NATO și-a crescut monitorizarea în Marea Neagră și este angajată să continue să sprijine România cu capabilități, însă nu există deocamdată decizii concrete privind noi contribuții ale aliaților, a declarat marți, la Bruxelles, șeful diplomației române, Dan Neculăescu, după întâlnirea avută la sediul Alianței Nord-Atlantice cu secretarul general Mark Rutte.

În declarații pentru jurnaliști români, Neculăescu a spus că i-a transmis secretarului general că România dorește ca Marea Neagră să rămână pe agenda NATO și ca aliații să continue să contribuie cu capabilități pentru a răspunde mai eficient provocărilor de securitate din regiune, informează Agerpres.

Ministrul de Externe a subliniat că, în cele două zile de întâlniri la NATO și la Uniunea Europeană, discuțiile s-au concentrat pe importanța strategică a Mării Negre, nevoia de capabilități suplimentare și măsurile luate de România pentru gestionarea situației de securitate din regiune.

„Deocamdată nu există decizii concrete”

Întrebat dacă există decizii concrete privind noi capabilități, acesta a răspuns: „Deocamdată nu există decizii concrete, există, cum spuneam, angajamente, există promisiuni”.

Ministrul a precizat că deciziile privind contribuțiile aliaților trebuie aprobate și în capitalele acestora, astfel că România nu poate anticipa ritmul în care vor fi luate.

Neculăescu a mai afirmat că secretarul general al NATO este îngrijorat de evoluțiile din Marea Neagră și că Alianța și-a sporit atenția asupra regiunii.

„Vă pot asigura că NATO a crescut atenția pe Marea Neagră”, a mai afirmat șeful diplomației române.

În cadrul întâlnirii cu Mark Rutte, oficialul român a insistat asupra necesității ca Marea Neagră să rămână pe agenda NATO și a subliniat că sectorul românesc al acesteia se află în atenția Alianței.

Detalii despre hub-ul de securitate de la Marea Neagră

Referindu-se la discuțiile privind eventualele negocieri dintre Rusia și Ucraina, Neculăescu a declarat că România susține încetarea focului în Marea Neagră și o pace durabilă și justă. În cazul unor discuții despre arhitectura europeană de securitate, el a subliniat că interesele UE și NATO trebuie să fie prioritare, inclusiv în ceea ce privește apărarea teritoriului și descurajarea.

Oficialul a vorbit și despre hub-ul de securitate maritimă de la Marea Neagră, care va fi dezvoltat prin cooperarea dintre România și Bulgaria și pentru care Comisia Europeană a anunțat o finanțare de 50 de milioane de euro.

Neculăescu a explicat că acesta va avea rolul de a colecta și evalua informații, de a transmite evaluările către cele două țări și către partenerii europeni și, eventual, de a genera măsuri și decizii la nivel european.

Șeful diplomației române a precizat că hub-ul nu va avea rolul de a intercepta direct dronele sau alte amenințări.