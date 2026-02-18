Șeful diviziei DeepMind de la Google estimează când va atinge AI capacitatea umană / Cum va fi folosit „testul Einstein”

Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligența artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani.

„Suntem la o distanță de 5-8 ani de a ajunge la o inteligență artificială care să poată raționa în mod similar cu ființa umană”, a afirmat Demis Hassabis, descriind evoluția accelerată a acestei tehnologii, în timpul intervenției sale la summitul privind impactul AI, care se desfășoară în India, relatează agențiile EFE și Agerpres.

Pentru a ajunge la acest rezultat, expertul a propus un nou standard de evaluare numit „Testul Einstein”, care urmărește să determine dacă o mașină dispune de o capacitate de inovare științifică autonomă, dincolo de imitarea datelor acumulate.

Va putea inventa teoria relativității?

„Conceptul constă în antrenarea unei AI cu toate informațiile umane, dar întrerupând datele în (anul) 1911”, a explicat el în timpul intervenției sale la summitul care reunește sute de lideri din domeniul tehnologiei.

Provocarea lansată de Hassabis constă în a observa dacă algoritmul este capabil să inventeze singur teoria relativității generale, așa cum a făcut Albert Einstein în 1915.

Responsabilul diviziei AI a Google a declarat că instrumentele actuale acționează ca experți enciclopedici, dar încă nu au o dimensiune creativă reală. „Ele rezolvă doar ceea ce există deja și nu generează noi ipoteze științifice de acest calibru”, a subliniat directorul executiv Demis Hassabis, descriind limitările sistemelor lingvistice masive actuale.

Un motor de descoperire capabil să rezolve mistere care au scăpat minții umane

Foaia de parcurs pentru atingerea acestui obiectiv necesită combinarea capacității de planificare a sistemelor precum AlphaGo cu scara de procesare a modelelor fundamentale moderne.

Hassabis a subliniat că modele precum Gemini vor fi o parte esențială a soluției finale, servind ca o hartă a modului în care funcționează lumea, pe baza căreia se vor putea efectua sarcini de învățare avansată.

Această tranziție ar permite AI să nu mai fie o enciclopedie foarte rapidă, ci să devină un motor de descoperire capabil să rezolve mistere care au scăpat minții umane.

Evenimentul India AI Impact Summit 2026, cel mai mare summit AI de până în prezent, este conceput ca o platformă pentru definirea echilibrului între inovația extremă și securitatea oamenilor din întreaga lume.

Summitul din capitala Indiei găzduiește peste 20 de șefi de stat și 500 de lideri din industria tehnologică, cu scopul de a conveni asupra regulilor care vor guverna economia digitală în următorul deceniu.