VIDEO Atacurile ucrainene cu drone devastează flota Rusiei din Marea Azov și închid un coridor „critic”. Numărul uriaș de nave lovite în doar 8 zile

Rusia a fost nevoită să restricționeze traficul maritim în Marea Azov după ce peste 100 de nave au fost atacate de dronele ucrainene în aproximativ o săptămână, arată analizele realizate de Reuters și Institutul pentru Studiul Războiului.

Dronele ucrainene au lovit 15 nave rusești în Marea Azov în cursul nopții de duminică spre luni, inclusiv șapte petroliere, a declarat luni comandantul forțelor de drone din Ucraina.

Robert Brovdi a anunțat că numărul total al navelor lovite în ultimele opt zile ajunge la 105. „Până în prezent, s-au acordat 105 cartonașe galbene și roșii”, a spus el pe canalul său de Telegram, inspirat de Cupa Mondială în desfășurare în SUA.

Loviturile din noaptea de duminică spre luni continuă o campania cu efecte care a obligat Rusia să suspende practic traficul maritim în Marea Azov.

Ukrainian attack drones hit another 15 vessels in the Sea of Azov overnight, including 7 oil tankers.



Ukrainian forces have now hit 105 vessels in the area over 8 days, collapsing Azov/Don/Kerch Russian shipping traffic. pic.twitter.com/5BubCmuXd9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 13, 2026

„Umilirea tehnologică a imperiului (rus) continuă. Acesta se va prăbuși din cauza Crimeei”, a scris Brovdi pe rețelele sociale, duminică.

El a afirmat că flota fantomă a Moscovei, care transportă produse petroliere sancționate în întreaga lume, „se micșorează vizibil” și nu mai poate folosi strâmtoarea Kerci, care leagă Marea Azov de Marea Neagră.

O cale navigabilă vitală

Marea Azov este o cale navigabilă vitală care leagă Rusia de Europa de Est. Aceasta are o importanță economică și militară crucială pentru Moscova, care o folosește pentru a transporta petrol, cereale și alte produse, precum oțelul, către piețele internaționale.

Reuters scrie că Marea Azov este un coridor pentru un sfert din exporturile de grâne ale Rusiei.

Rusia a suspendat vineri traficul maritim prin canalul Don-Azov. Canalul face legătura cu rețeaua fluvială rusă și cu Marea Caspică. Această rută de export prin Kerci și strâmtoarea Bosfor din Turcia este, practic, blocată.

Luni, Reuters a confirmat din nou că navele comerciale din Marea Azov nu pot intra sau ieși din această mare prin Strâmtoarea Kerci și canalul Azov-Don.

Fostul ministru al apărării al Ucrainei, Andrii Zagorodniuk, a declarat că Kremlinul a pierdut controlul asupra unui coridor maritim „critic”. El a afirmat că blocada afectează navele militare și transporturile maritime care transportă cereale furate din sudul Ucrainei ocupate și tranzitează prin porturile Berdiansk și Mariupol.

„Marea Caspică nu are nicio legătură cu oceanele lumii. S-a transformat într-un lac. Toate produsele sale – agricole, îngrășăminte, orice ar fi – trec prin acest canal și râu”, a spus Zagorodniuk, citat de The Guardian.

Mica flotilă rusă din Marea Caspică a fost, de asemenea, blocată, a adăugat el, prevăzând noi atacuri asupra navelor rusești din portul Novorossiisk de la Marea Neagră și din împrejurimile acestuia.

O campanie sistematică

Ucraina a distrus sistematic o mare parte din sistemele radar și de apărare antiaeriană ale Rusiei.

Acest lucru i-a permis să efectueze o serie de atacuri devastatoare de la distanță asupra rafinăriilor de petrol rusești, inclusiv unul săptămâna trecută în orașul siberian Omsk, situat la 2.700 de kilometri de teritoriul ucrainean.

Locuitorii din Sîzran au relatat că au auzit zgomotul dronelor duminică la ora 5 dimineața, urmat de explozii puternice. Fotografiile și clipurile au arătat un incendiu de proporții la rafinăria de petrol, cu coloane dense de fum negru care se ridicau deasupra zonei industriale.

WHAT AIR DEFENSE? @Heroiam_Slava posts these detailed strike videos from the Sea of Azov. In the last 5 days, Ukraine has hit 48 Russian bulk carriers, barge / tug combos, and shadow fleet tankers. Strikes continue. pic.twitter.com/YNpQoyCohv — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) July 11, 2026

Complexul aprovizionează armata rusă și expediază combustibil în străinătate prin canalul Azov-Kerci.

Kievul a lansat, de asemenea, o serie de atacuri cu rachete de rază medie asupra rutelor de aprovizionare terestre și maritime către Crimeea ocupată, lovind camioane, nave și puncte de trecere.

Un petrolier a luat foc în timp ce intra în canalul Azov-Marea Neagră, au declarat oficialii ruși.

Duminică, canalele locale au raportat două scurgeri mari de petrol în largul coastei orașului Taganrog.

Neutralizarea strategică a Rusiei

Evghenia Gaber, cercetătoare la Atlantic Council, un think-tank cu sediul în SUA, a afirmat că atacurile fac parte dintr-o strategie mult mai amplă, care include izolarea Crimeei și „transformarea acesteia într-o insulă”.

Obiectivul general era „degradarea progresivă a capacității Rusiei de a susține operațiuni ofensive prin perturbarea logisticii, a aprovizionării cu combustibil și a infrastructurii de transport, precum și prin izolarea unităților militare din sudul Ucrainei”, a spus ea, citată de The Guardian.

„Nu există nicio rafinărie de petrol care să nu fi fost lovită până acum. Logistica maritimă din Marea Azov – toate acestea se încadrează în aceeași strategie și același concept operațional, și anume neutralizarea strategică a Rusiei. Sunt sigură că vom asista la mai multe lovituri profunde pe teritoriul rus”, a mai spus ea.

Atacurile repetate ale Ucrainei au forțat autoritățile din Crimeea să declare starea de urgență. Au fost semnalate întreruperi generalizate de curent electric și penurii acute de benzină, iar industria turistică a peninsulei s-a prăbușit. Șoferii au fost nevoiți să se deplaseze în Rusia în căutare de combustibil, formându-se cozi lungi în fața benzinăriilor din multe regiuni.

Bloggerii ruși de război acuză conducerea militară

Luni, Kremlinul a redirecționat către Ministerul Transporturilor din Rusia o întrebare privind restricțiile impuse navelor care navighează pe Marea Azov.

Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank de la Washington, a observat că atacurile ucrainene demonstrează capacitățile insuficiente de apărare antiaeriană ale Rusiei.

Un cunoscut blogger militar rus s-a plâns pe 12 iulie că atacurile ucrainene provoacă o criză în vestul Rusiei și în alte părți ale țării, în parte din cauza „neglijenței flagrante” a oficialilor ruși, și a subliniat că Rusia nu va putea remedia rapid aceste probleme.

Bloggerul militar a estimat că Marina rusă nu poate apăra în mod eficient navele rusești din Marea Azov din cauza inerției birocratice și că Rusia nu poate construi rapid rafinării sau substații electrice pentru a le înlocui pe cele avariate.

Un blogger militar rus afiliat Kremlinului s-a plâns, de asemenea, pe 12 iulie, că Rusia se confruntă cu dificultăți în a-și proteja petrolierele din Marea Azov împotriva dronelor ucrainene, în mare parte din cauza lipsei unui sistem unificat de protecție a transportului maritim.

Bloggerul militar a solicitat Rusiei să creeze un sistem unic – în loc de unul care funcționează prin intermediul unor agenții separate – care să supravegheze grupurile mobile antiaeriene din porturi și de pe petroliere, să asigure supravegherea constantă a rutelor și dispersarea convoaielor de petroliere rusești.

Un alt blogger militar rus a afirmat pe 11 iulie că Rusia se bazează pe modelul de apărare aeriană din era sovietică, care asigură apărarea împotriva atacurilor cu rachete grele, dar nu poate intercepta în mod eficient dronele ucrainene mici care zboară la altitudini joase.