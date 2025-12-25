Bilanțul prezentat de Raed Arafat după codul galben de ninsori și vânt: „Sperăm că nu vom avea situații foarte dificile”

România nu se confruntă, în acest moment, cu situații grave sau cu impact major din cauza ninsorilor și vântului, a declarat joi seară șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24. El a precizat că au fost înregistrate doar probleme punctuale, în special drumuri închise parțial și copaci doborâți de vânt.

Crăciunul a adus zăpadă și polei în mare parte din țară, partea sudică fiind sub cod galben de ninsori, până astăzi, la ora 20.00. În Oltenia va continua să ningă viscolit până seara. Meteorologii au anunțat și că, în anumite zone, se va depune un strat de zăpadă care poate ajunge chiar la 25 de cm.

„Din fericire, nu avem probleme grave, nu sunt situații grave sau cu impact major. Au fost două drumuri închise parțial în județul Olt și unde au lucrat cei de la deszăpăzire pentru deschiderea lor, dar sunt parțiale închise, deci circulația nu este întreruptă, și un drum comunal unde au fost probleme, ceva mașini au alunecat în județul Teleorman”, a spus șeful DSU.

Conform lui Raed Arafat, 20 de copaci au căzut din cauza vântului în București – Ilfov: „Nu sunt victime, nu sunt situații deosebite, nu sunt cazuri care nu au putut fi rezolvate sau la care nu se poate ajunge”.

Șeful DSU a amintit că miercuri, 24 decembrie, a avut loc o videoconferință cu toate autoritățile și cu comitetele pentru situații de urgență din zonele aflate sub cod galben.

Întrebat care sunt cele mai vulnerabile zone: „Deci, suntem sub cod galben. În mod normal, n-ar trebui să fie probleme serioase, dar, de regulă, zonele care au fost afectate și altădată pot fi afectate și acum mai serios din cauza vântului, dacă viscolește în cursul nopții. N-am cum să vă spun că zona asta sau zona asta depinde cum va fi vântul, cum va fi cantitatea de precipitații, dar fiind sub cod galben, sperăm că nu vom avea situații foarte dificile sau foarte grele”, a mai spus șeful DSU, Raed Arafat.