Asasinarea lui Charlie Kirk: Ce bilet a lăsat suspectul înainte să-l ucidă pe influencer. Noi detalii, dezvăluite de șeful FBI

Agenții criminaliști sunt văzuți la complexul de apartamente din St. George, Utah, unde locuiește Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat de uciderea activistului de dreapta Charlie Kirk, pe 12 septembrie 2025. FOTO: Romain FONSEGRIVES / AFP / Profimedia

Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului unde a avut loc împușcarea mortală a activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reţinut de autorităţi, Tyler Robinson, a anunţat luni directorul FBI Kash Patel, potrivit AFP.

După asasinatul din 10 septembrie din campusul unei universităţi din Utah, care a şocat America şi a scos în evidenţă diviziunile politice, Poliţia a colectat numeroase probe, „printre care o şurubelniţă, care a fost găsită pe acoperişul” clădirii unde se afla trăgătorul. Un prosop „înfăşurat” în jurul puştii cu lunetă a fost, de asemenea, găsit la faţa locului, a precizat, la Fox News, şeful FBI.

„Pot anunţa astăzi că urmele de ADN de pe prosopul înfăşurat în jurul armei de foc şi ADN-ul de pe şurubelniţă corespund cu suspectul aflat în prezent în arest”, a declarat Kash Patel.

„Am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk”

Criticat puternic pentru declaraţiile sale neprofesioniste de la începutul cazului, şeful FBI a menţionat şi o notă despre care autoritățile americane cred Tyler Robinson a scris-o înainte de comiterea crimei.

Biletul „spune, în esență… «Am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk» și considerăm că nota (de mână) a fost scrisă înainte de împușcături”, a spus Patel.

Directorul FBI a adăugat că biletul a fost lăsat în casa familiei suspectului.

„Chiar dacă a fost distrusă, am găsit dovezi criminalistice ale notei”, a precizat șeful FBI.

Autorităţile spun că Robinson a sărit de pe un acoperiş înainte de a fugi din campusul Universităţii Utah Valley, la câteva momente după împuşcături. Acesta a fugit apoi printr-o pădure într-un cartier din apropiere, lăsând arma de foc înfăşurată într-un prosop, în pădure.

Deşi suspectul, identificat ca Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Utah, avea „o ideologie de stânga”, potrivit guvernatorului statului Utah, nu a fost avansat niciun motiv precis pentru această crimă, notează News.ro.

Presupusul criminal, un elev strălucit la liceu, crescut în credinţa mormonă de părinţi republicani, va fi pus sub acuzare marţi.

Robinson se află în prezent sub „supraveghere specială” din partea autorităţilor din Utah. Poliţia spune că acesta nu a cooperat în timpul interogatoriilor.

Asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai populari influenceri ai dreptei americane, marchează o recrudescenţă a violenţei politice în Statele Unite.

Donald Trump, un apropiat al influencerului, a confirmat că va participa duminică la ceremonia de omagiu care va fi organizată în Arizona, pe un stadion cu peste 63.000 de locuri.