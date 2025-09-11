Mauser 30-06, pușca găsită într-o zonă împădurită în apropiere de locul unde a fost asasinat influencerul Charlie Kirk

O pușcă de mare putere – un model mai vechi Mauser 30-06 – a fost recuperată joi într-o zonă împădurită din apropierea campusului universitar unde activistul MAGA Charlie Kirk a fost împușcat, informează The New York Times, citând trei oficiali federali ai forțelor de ordine, care se bazează pe o evaluare internă preliminară.

De asemenea, au fost găsite mai multe cartușe, inclusiv unul folosit din camera puștii.

Arma și muniția sunt urmărite de analiștii A.T.F. din Virginia de Vest, dar probele nu au condus încă la identificarea unei persoane de interes, au precizat oficialii federali din agențiile de aplicare a legii.

Modelul Mauser 30-06 este o pușcă militară foarte populară printre vânători.

Puşca a fost recuperată într-o zonă împădurită de unde trăgătorul a fugit, iar laboratorul FBI va analiza această armă, a declarat Robert Coles, agentul special FBI de la biroul din Salt Lake Field, potrivit The Guardian și News.ro. Oficialii consideră că aceasta este arma folosită în asasinatul de miercuri.

Coles a adăugat că anchetatorii au colectat, de asemenea, „încălţăminte, amprente, o amprentă de palmă şi amprente de antebraţ pentru analiză”.

Beau Mason, comisar al Departamentului de Siguranţă Publică din Utah, a spus că trăgătorul, după ce a tras, „s-a amestecat în peisaj” şi „pare să fie de vârstă universitară”.

Noi imagini cu suspectul au fost adunate în timpul nopții, după ce anchetatorii au studiat înregistrările disponibile de la evenimentul din campusul universitar.

Coles a precizat că FBI a primit peste 130 de ponturi, care sunt „investigate atent”.

Coles a mai spus că nu crede că publicul este în pericol, considerând atacul un „eveniment cu ţintă precisă”.

Personaj central al dreptei americane, întruchipând noua generaţie MAGA, tânărul Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împuşcat în gât miercuri la prânz, în timp ce participa la un eveniment în aer liber în campusul unei universităţi din Utah.

În timp ce Kirk se afla pe scenă, aşezat pe un scaun şi răspunzând la întrebări în faţa unei mulţimi de 3.000 de persoane, s-a auzit un foc de armă, înainte ca influencerul să-şi ducă mâna la gât şi să se prăbuşească. Mai multe imagini care au surprins momentul s-au răspândit rapid pe reţelele de socializare.

Autoritățile americane nu au încă niciun suspect în arest pentru împușcarea mortală a lui Charlie Kirk, după ore de declarații confuze din partea oficialilor despre asasinarea activistului conservator la o universitate din statul Utah.

După ce doi suspecți au fost reținuți și eliberați, „există o anchetă în curs de desfășurare, iar atacatorul este căutat”, a transmis Departamentul de Siguranță Publică din Utah, într-un comunicat.

Miercuri seară, într-o înregistrare video postată pe rețeua sa de socializare, președintele Donald Trump a declarat că administrația sa îi va „găsi pe cei responsabili” pentru uciderea activistului și va apăra moștenirea lui Kirk, pe care l-a descris drept „un patriot și apărător al libertății de exprimare”.