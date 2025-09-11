„Ce palmă peste față ”. Șeful FBI, criticat dur după eroarea făcută la începutul anchetei privind asasinarea lui Charlie Kirk / Casa Albă se răfuiește cu agenția Reuters: „O relatare josnică”

Directorul FBI, Kash Patel, participă la o ceremonie care a marcat 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie, la New York, SUA, pe 11 septembrie 2025. FOTO: Seth Wenig / AP / Profimedia

Kash Patel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum în calitate de director al Biroului Federal de Investigații (FBI), după ce actuali și foști oficiali americani au criticat declarația eronată a acesteuia potrivit căreia suspectul în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk, un aliat proeminent al președintelui Donald Trump, a fost prins, scrie Reuters.

Cu puțin înainte ca oficialii prezenți la locul împușcăturilor din Orem, Utah, să informeze presa miercuri, Patel a anunțat pe rețelele de socializare că persoana responsabilă pentru atacul armat se afla în custodia polițiștilor. Această afirmație a fost rapid contrazisă de oficialii locali, ceea ce a dus la ore de confuzie înainte ca FBI să clarifice că două persoane au fost interogate și apoi eliberate în urma incidentului.

Actuali și foști oficiali ai SUA au calificat anunțul lui Patel ca fiind contraproductiv.

„La începutul unei anchete, o mare parte din informațiile inițiale sunt de obicei greșite sau ușor eronate. De aceea, ceea ce a făcut ieri nu a mai fost făcut niciodată de vreun director FBI înaintea lui, nici de un alt conducător al unei divizii”, a declarat agentul FBI pensionat Dan Brunner. „Anchetatorii trebuie să analizeze toate informațiile inițiale înainte de a prezenta dovezi concrete… FBI nu desfășoară anchete pe rețelele de socializare”, a precizat el.

O sursă din Casa Albă, căreia i s-a acordat protecția anonimatului pentru a putea da detalii despre discuțiile interne, a calificat anunțul lui Patel ca fiind neprofesionist și a spus că „comportamentul său este cu adevărat inacceptabil pentru Casa Albă sau pentru publicul american” și va fi corectat.

John Cohen, fost oficial din cadrul Departamentului Securității Interne (Homeland Security Department – DHS), a spus, de asemenea, că anunțul lui Patel „este neortodox și ar putea crea confuzie, deoarece detaliile se schimbă rapid”.

Leavitt: „O relatare josnică provenită de la surse anonime”

Casa Albă a transmis că Patel are sprijinul lui Trump și a descris articolul agenției Reuters ca fiind „josnic”, „atunci când un criminal nebun este încă în libertate”.

„Este o relatare josnică provenită de la surse anonime care încearcă în mod clar să semene neîncredere în echipa președintelui într-un moment de maximă unitate”, a declarat pentru agenția de presă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Kash Patel conduce vânătoarea pentru prinderea ucigașului prietenului nostru, iar toată lumea îl susține și încearcă să fie cât mai utilă în acest efort, inclusiv președintele Statelor Unite”, a adăugat Leavitt.

FBI-ul nu a răspuns la solicitarea de a transmite un punct de vedere.

Uciderea lui Kirk, un aliat proeminent al lui Trump, la un colegiu din Utah, în fața a 3.000 de persoane, este cel mai recent incident de violență politică din Statele Unite în acest an.

Primul test cu adevărat important al lui Patel

Cazul reprezintă prima mare probă pentru directorul FBI, un loialist al lui Trump care a insistat să transforme cea mai proeminentă agenție de aplicare a legii din SUA într-un instrument al agendei „America First” a președintelui republican.

Mai mulți agenți, activi sau care s-au retras, au declarat că sunt îngrijorați de faptul că lipsa de experiență a lui Patel în domeniul aplicării legii ar putea împiedica progresul anchetei.

Sub conducerea lui Patel, agenții FBI, care de obicei se ocupă de anchete complexe, de la corupție la securitate națională, au fost mobilizați pentru a-i investiga pe rivalii politici ai președintelui și pentru a urmări infracțiunile stradale din Washington.

Patel a concediat zeci de angajați ai FBI din cadrul agenției care în mod tradițional este independentă, angajați care erau considerați insuficient de loiali lui Trump. Trei foști oficiali FBI au afirmat într-un proces intentat miercuri, cu câteva ore înainte de împușcături, că Patel le-a spus că a primit ordin să concedieze pe oricine a lucrat la o anchetă penală împotriva lui Trump după primul său mandat la Casa Albă.

Printre cei concediați se numără fostul oficial de rang înalt al biroului FBI din Salt Lake City, birou care conduce acum ancheta privind moartea lui Kirk.

Agentul special FBI Robert Bohls, care conduce acum acel birou, a declarat joi dimineață în fața reporterilor că anchetatorii au găsit mai multe indicii, inclusiv pușca folosită în asasinat, dar încă nu au prins niciun suspect.

„Ce palmă peste față pentru Charlie Kirk”

Joi, FBI a publicat două fotografii ale suspectului căutat în cadrul anchetei.

Agenția a anunțat, de asemenea, o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații care să ducă la arestarea suspectului – o sumă considerată inadecvată de activista conservatoare Laura Loomer. „Sincer, este jenant pentru FBI și pentru țara noastră. Ce palmă peste față pentru Charlie Kirk”, a scris ea, pe rețelele de socializare.

Înainte de a prelua funcția de director al FBI, Patel era un critic proeminent al agenției, susținând că un „stat paralel” din cadrul guvernului l-a persecutat pe Trump. În calitate de membru al personalului Congresului, el a contribuit la conducerea unei anchete privind investigația FBI din 2016 asupra contactelor campaniei Trump cu Rusia.

În calitate de director al FBI, Patel a fost până acum un susținător vocal al agendei lui Trump și a apărut alături de acesta la evenimente sociale – spre deosebire de foștii lideri ai FBI, care s-au prezentat în mod tradițional ca profesioniști imparțiali, independenți de capriciile Casei Albe.

El a intrat ocazional în conflict cu administrația. În mai, Patel le-a spus parlamentarilor că bugetul propus de Trump nu prevedea fonduri suficiente pentru FBI, apoi a declarat a doua zi că susține reducerile planificate.

Patel a fost demis la începutul acestui an din cealaltă funcție a sa, cea de director interimar al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili. Nu a fost clarificat niciodată public motivul pentru care a fost demis și înlocuit cu secretarul Armatei, Daniel Driscoll.