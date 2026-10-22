Șeful Google laudă „angajații” care pot lucra „24 de ore din 24, 7 zile din 7”: „Activitatea continuă fără întrerupere”

Sundar Pichai, directorul general al Google, afirmă că a ajuns să apeleze la o echipă de agenți AI pentru a-l ajuta să țină pasul cu activitățile de zi cu zi pe care le presupun conducerea uneia dintre cele mai mari companii din lume.

Pichai a explicat în cel mai nou episod al podcastului Sources cum deleagă o parte din activitățile de colectare a informațiilor pe care le presupune conducerea Google.

„Mi-ar putea lua cu ușurință o oră pe zi ca să mă pun la curent cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, nu-i așa?”, a spus Pichai, citat de Business Insider. „Dar acum am agenți care rulează și care rezumă informațiile și mi le aduc. Pot în continuare să aprofundez anumite subiecte și fac asta adesea”, a adăugat el.

Agenții AI sunt instrumente de inteligență artificială proiectate să realizeze cap-coadă diferite sarcini, cât mai autonom și cu input uman minim.

Aceștia au fost în centrul unui val de incidente de cibersecuritate care au stârnit îngrijorări majore în ultimele luni, însă Pichai afirmă că el îi folosește ca să „înțeleagă evoluția dezvoltării modelelor”, să afle cum sunt utilizate resursele de calcul ale Google și să urmărească discuții desfășurate în numeroase grupuri interne de chat, fără să fie nevoit să citească personal fiecare conversație.

Cum mai folosește Google agenți AI

„În mod similar, există agenți care monitorizează, prin intermediul telemetriei, utilizarea resurselor noastre de calcul în funcție de domeniul de produs, eficiența și gradul de utilizare, oferindu-mi date și informații relevante”, a mai dezvăluit Pichai în podcast.

„Cred că acest lucru ne-a ajutat pe toți să devenim mai buni în ceea ce facem”, a subliniat el.

Business Insider notează însă că asta nu înseamnă că Pichai lasă inteligența artificială să ia deciziile importante în locul său. El a spus că oamenii, inclusiv el însuși, continuă să fie implicați direct în deciziile cu consecințe semnificative privind alocarea resurselor de calcul.

„24 de ore din 24, 7 zile din 7”, subliniază șeful Google

Gestionarea agenților devine o competență de sine stătătoare, aducând un nou set de bătăi de cap pentru unii angajați: de la verificarea rezultatelor generate de AI până la prevenirea dublării activităților sau a abaterii acestora de la sarcinile atribuite.

Business Insider a relatat anterior că necesitatea de a gestiona agenți îi transformă pe toți salariații din IT în șefi, fără ca acest lucru să le aducă salarii mai mari.

Iar delegarea sarcinilor către roboți nu face neapărat munca mai ușoară. Un director de inginerie de la Cisco, care gestionează peste 10 agenți, a declarat pentru Business Insider că supravegherea acestora presupune trecerea mai frecventă de la o sarcină la alta și poate face munca să pară mai intensă, fără să-i scurteze programul de lucru.

Însă în cazul lui Pichai, posibilitatea ca activitatea să continue fără întrerupere reprezintă un avantaj.

„Pentru că agenții tăi rulează în cloud, funcționează non-stop, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, și au acces la contextul tău, ei pot relua lucrurile exact din punctul în care le-ai lăsat”, a spus Pichai.

„Astfel, activitatea continuă fără întrerupere. În timp ce ei se ocupă de asta, tu te poți concentra asupra următoarei probleme și tot așa”, a adăugat el.