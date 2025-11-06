Șeful Gunvor – Blocarea tranzacției privind Lukoil ar putea afecta piața europeană de carburant

Europa se confruntă cu riscul pierderii locurilor de muncă și al întreruperii aprovizionării cu combustibili dacă acordul ambițios de achiziționare a activelor străine ale grupului petrolier rus Lukoil de la Gunvor va fi blocat, scrie presa din Bulgaria.

Această avertizare a venit de la CEO-ul companiei elvețiene de tranzacționare cu materie primă, Torbjörn Törnqvist, într-un interviu acordat ziarului britanic „Financial Times”, citat de BTA.

Tranzacția în valoare totală de 22 de miliarde de dolari pentru achiziționarea rafinăriilor românești și bulgărești ale Lukoil, benzinăriilor din Europa și Statele Unite și a zăcămintelor de petrol și gaze din Orientul Mijlociu, Asia Centrală și Africa ar plasa Gunvor în fruntea tranzacționării cu materii prime, alături de companii precum Vitol și Trafigura, notează publicația.

Însă, în timp ce autoritățile de reglementare din Statele Unite, Marea Britanie și Elveția evaluează dacă acordul poate fi aprobat, Törnqvist a solicitat aprobări urgente pentru a se asigura că aprovizionarea cu combustibil nu va fi întreruptă atunci când noile sancțiuni americane împotriva Rosneft și Lukoil intră în vigoare pe 21 noiembrie.

„Prioritatea este să ne asigurăm că licența generală de operare va fi extinsă. Amploarea acestui acord necesită lucrări de reglementare. Nu poate fi finalizat în două săptămâni. Toate activitățile internaționale ale Lukoil sunt paralizate. Nimeni nu poate face afaceri cu ei. Multe locuri de muncă sunt amenințate, iar capacitatea de procesare ar putea fi grav afectată”, a spus el în interviu.

Rafinăria Lukoil din Burgas asigură peste două treimi din aprovizionarea cu combustibil a Bulgariei, iar uzina Petrotel din România reprezintă aproximativ o treime din capacitatea de procesare a țării.

Törnqvist a refuzat să comenteze modul în care Gunvor va finanța tranzacția, dar a declarat că firma nu a fost atât de „irațională” încât să se angajeze într-o astfel de tranzacție fără a o analiza cu atenție, a menționat Financial Times.

De asemenea, el a negat că activele se vor întoarce în cele din urmă la Lukoil, spunând că guvernele Statelor Unite și Regatului Unit, care au impus sancțiunile, pot fi sigure că aceasta este o „ruptură completă”. Acordul va continua doar cu aprobarea autorităților, a subliniat Törnqvist.

Cu toate acestea, șeful companiei elvețiene menționează totuși posibilitatea ca Gunvor să decidă în viitor că unele dintre activele Lukoil ar fi mai potrivite pentru alți proprietari.

Material realizat cu sprijinul Rador Radio România