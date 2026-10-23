Șeful Jandarmeriei Bucureşti, trecut în rezervă

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care l-a trecut în rezervă pe generalul de brigadă Constantin Marius-Cezar Toma, din Ministerul Afacerilor Interne.

Decizia se va aplica de la data de 25 octombrie, potrivit decretului semnat de Nicuşor Dan, precizează Agerpres.

Pe 31 octombrie 2025, Marius Cezar Toma a fost împuternicit să ocupe funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Anterior, el a deţinut funcţia de inspector-şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş.

Pe 23 ianuarie 2026, şeful statului i-a acordat gradul de general de brigadă – cu o stea.