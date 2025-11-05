Șeful NATO vine astăzi la București. Mark Rutte se întâlnește cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan

Mark Rutte, secretarul general al NATO, ajunge miercuri la București pentru a participa la Forumul NATO al Industriei de Apărare care are loc între 5 și 6 noiembrie. În programul șefului NATO sunt și întâlniri cu președintele Nicușor Dan, precum și premierul Ilie Bolojan.

Secretarul General al NATO vine miercuri la București pentru a participa la forumul NATO pentru Industria de Apărare. Evenimentul este organizat sub patronajul lui Mark Rutte și co-organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al Cartierului General al NATO, transmite Ministerul Apărării Naționale.

La forum vor participa directori de companii industriale, lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și oficiali naționali, precum și lideri cheie din alte instituții, anunță MApN.

Șeful NATO, primit la Cotroceni la ora 13.30

Miercuri, Rutte va fi primit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni la ora 13:30. Cei doi vor avea convorbiri tête-à-tête, dar și discuții oficiale.

Apoi, vor participa la un dejun oficial, iar vizita de la Cotroceni se va încheia cu declarații comune de presă.

De la Cotroceni, Mark Rutte merge la Palatul Victoria

De acolo, secretarul general al NATO pleacă la Palatul Victoria, unde va fi primit la 16:30 de premierul Ilie Bolojan, iar apoi, la Parlament ca să discute cu șeful Senatului, Mircea Abrudean la 17:00 și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, de la 17:45.

Joi, Mark Rutte va merge împreună cu Nicușor Dan la forumul NATO. Aici, amândoi vor ține câte un discurs.

Vizita secretarului general al NATO are loc la o săptămână după ce Ministerul Apărării Naționale a anunțat că Statele Unite au anunțat că vor retrage o parte din soldații americani din România.

Nicușor Dan despre soldații americani: „Nu este vorba de o afectare a securității”

Duminică, Președintele Nicușor Dan a declarat că redimensionarea trupelor americane din Europa, inclusiv în România, are o anumită simbolistică, dar că nu afectează securitatea din zonă.

„Bineînțeles că este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare a securității”, a spus șeful statului potrivit Agerpres.

Întrebat dacă atunci când se va întâlni cu președintele american Donald Trump îi va cere să crească numărul soldaților americani, Nicușor Dan a răspuns că „lucrul cel mai important în relația viitoare dintre Statele Unite și România este o prezență economică mult, mult sporită a companiilor americane în România”.

Președintele a anunțat atunci și venirea lui Rutte și a amintit despre un exercițiu militar al NATO desfășurat pe teritoriul României:

„Știți că vine domnul Rutte la București, miercuri. Din punctul de vedere al securității, chiar zilele acestea aveam un mare exercițiu NATO pe teritoriul României , peste 5.000 de soldați. Așa cum am spus, Forumul de Industrie NATO o dată la doi ani se ține, acum este la București”, a spus președintele.

Nicușor Dan s-a mai întâlnit cu Mark Rutte în iunie, la summitul București9 care a avut loc la Vilnius. El a spus atunci că a avut o întâlnire „excelentă” cu secretarul general al NATO.

„Am discutat despre livrabile din perspectiva Summitului NATO, concentrându-ne pe modul în care putem face Alianţa noastră mai puternică şi mai capabilă. La Haga vom demonstra unitatea şi forţa noastră colectivă”, a scris președintele într-o postare pe X.

Excellent meeting today, on the margins of the #B9 Summit, with @SecGenNATO Mark Rutte. We discussed deliverables for the upcoming NATO Summit, focusing on making our Alliance stronger& more capable. In The Hague we will show our unity and our collective strength. pic.twitter.com/aX8BegPhgJ — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 2, 2025

Ultima vizită a unui secretar general al NATO la București a fost în noiembrie 2022, când a avut loc o reuniune NATO, primul eveniment al Alianței organizat într-un stat de pe flancul estic după invazia Rusiei în Ucraina, în 24 februarie. Atunci, șeful NATO era Jens Stoltenberg, iar președintele României era Klaus Iohannis.