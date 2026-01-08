Șeful Netflix afirmă că revine mereu să citească o carte din 1902 fiindcă e mai bună decât orice manual de afaceri

Netflix se află în mijlocul unei bătălii cu mize uriașe pentru a achiziționa Warner Bros Discovery, o tranzacție care ar putea remodela dramatic structura de putere de la Hollywood. Însă, în mijlocul tuturor incertitudinilor, Ted Sarandos nu caută sfaturi de leadership în manualele tradiționale de management, scrie revista Fortune.

Sarandos, unul dintre cei doi directori generali ai Netflix, afirmă că, de fapt, nu îi place deloc să citească cărți de afaceri. În schimb, revine adesea la opera sa de ficțiune preferată: Taifun, o nuvelă din 1902 a scriitorului britanic de origine poloneză Joseph Conrad, despre un căpitan de navă cu aburi și echipajul său care navighează printr-o furtună violentă pe mare.

„La suprafață nu sună ca o poveste despre management, dar cred că este cea mai puternică poveste despre leadership pe care am citit-o vreodată”, a declarat recent Sarandos într-un interviu acordat televiziunii financiare CNBC. „O citesc mereu și mereu pentru că… descopăr ceva diferit în carte de fiecare dată când o parcurg”, a explicat el.

Lecții dintr-o nuvelă scrisă cu peste un secol în urmă

Taifun urmărește un căpitan forțat să ia decizii dificile cu informații limitate, în timp ce nava se confruntă cu condiții extreme. Site-ul literar Goodreads descrie cartea ca fiind o explorare a conducerii, a toleranței și a consecințelor luării deciziilor sub presiune.

Sarandos afirmă că, atunci când a citit nuvela pentru prima dată, în urmă cu aproximativ 20 de ani, a recunoscut că a crezut despre căpitan că este un inconștient care își punea echipajul în pericol. În timp, interpretarea sa s-a schimbat.

„Acum, ceea ce observ este că, atunci când treci prin viață și prin afaceri, iei o mulțime de decizii care nu ies așa cum ai crezut că vor ieși”, a adăugat Sarandos pentru CNBC. „Adevăratul test de leadership este: cum gestionezi situația în acele momente?”.

Revista Fortune notează că preferința lui Sarandos pentru ficțiune în detrimentul cărților de management – sau chiar faptul că citește – i-ar putea surprinde pe unii, având în vedere că lectura este în declin. În Statele Unite, de exemplu, mai puțin de jumătate dintre americani nu au citit nicio carte în 2025, iar lectura zilnică de plăcere a scăzut cu 40% în ultimele două decenii.

Cu toate acestea, lectura este o activitate împărtășită de mulți dintre cei mai influenți lideri de afaceri din lume. Un sondaj recent realizat de JPMorgan în rândul a peste 100 de miliardari a constatat că lectura este cel mai des citat obicei legat de succesul unora dintre cele mai bogate familii din lume.

Cartea recomandată recent de Bill Gates

Bill Gates afirmă că în continuare citește în mod regulat peste 50 de cărți pe an. Deși multe sunt de non-ficțiune, atunci când alege ficțiune, se asigură că „citește despre personaje interesante care mă ajută să văd lumea într-un mod nou”.

Într-un mesaj publicat pe blogul său în noiembrie, Gates a recomandat Remarcabile făpturi inteligente de Shelby Van Pelt, un roman despre găsirea sensului în viață, mai ales pe măsură ce îmbătrânești.

Tim Cook, CEO-ul Apple, a vorbit despre cărțile care l-au format în timpul unei apariții din 2023 la podcastul lui Dua Lipa, citând memoriile lui Phil Knight (fondatorul Nike), autobiografia laureatei Nobel Malala Yousafzai și Să ucizi o pasăre cântătoare de Harper Lee.

Deși imaginea sa a fost pătată de numeroase controverse în ultimii ani, Elon Musk a afirmat de mult timp că lectura a fost factorul care l-a ajutat să își construiască cunoștințele fundamentale.

El a spus că în copilărie a petrecut ore întregi cufundat în science-fiction și enciclopedii. Mai recent, a încurajat oamenii să citească seria de romane Foundation a lui Isaac Asimov și l-a numit pe Douglas Adams, autorul cărții Ghidul autostopistului galactic, „filosoful său preferat”.