Șeful Nokia avertizează că Europa rămâne în urma Chinei și a SUA într-un domeniu cheie

Justin Hotard, directorul general al Nokia, a avertizat joi că Europa nu dispune de infrastructura necesară pentru a construi centre de date dedicate inteligenței artificiale și nu investește suficient pentru a împiedica mutarea companiilor către China și Statele Unite, relatează Reuters.

În timp ce marile companii de tehnologie sunt așteptate să investească doar anul acesta sute de miliarde de dolari în extinderea infrastructurii legate de inteligența artificială, Europa a rămas în urmă din cauza constrângerilor legate de reglementări și costurile cu energia.

„În prezent, problema este că Europa nu are infrastructura necesară”, a declarat Hotard într-un interviu acordat Reuters, el lăudând însă unele inițiative ale Uniunii Europene, precum înființarea unor așa-zise „gigafabrici” de inteligență artificială.

„Dar cred că, dacă ne uităm la ritmul relativ al investițiilor, nu sunt sigur că este suficient. Și nu este vorba doar despre construirea acestor fabrici. Ai nevoie de conectivitate. Ai nevoie de capacitate în centrele de date”, a mai afirmat acesta.

Directorul general al Nokia afirmă că „am mai văzut acest scenariu”

Centrele de date dau 3% din cererea de electricitate în Uniunea Europeană, însă consumul lor este de așteptat să crească rapid din cauza inteligenței artificiale.

Amazon a declarat în februarie că întârzierile îndelungate în obținerea conexiunilor la rețelele electrice îngreunează extinderea centrelor sale de date în Europa.

Nokia, cândva cel mai mare producător de telefoane din lume, obține acum câștiguri în urma orientării sale către inteligența artificială. Divizia sa de AI și cloud computing aduce în prezent 8% din vânzările grupului, iar compania estimează că piața va crește anual cu 27% până în 2028.

„Am mai văzut acest scenariu, nu-i așa? Dacă nu construiești această infrastructură, atunci, în cele din urmă, companiile și dezvoltatorii se vor muta acolo unde ea există”, a spus directorul companiei finlandeze.

„Realitatea este că, în acest moment, în mare parte, aceasta se află în China și în Statele Unite”, a conchis Hotard, care a plecat anul trecut de la Intel pentru a se alătura Nokia.