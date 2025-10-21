Șeful Nvidia spune că oamenii vor ajunge să lucreze cot la cot cu oameni „digitali” în corporații

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, prezice că inteligența artificială (AI) nu doar că va lucra alături de oameni, ci va trece și printr-un proces de orientare și integrare pentru a asimila cultura unei companii, relatează revista Fortune.

În comentarii făcute la Citadel Securities, companie de consultanță financiară care l-a invitat săptămâna trecută la un interviu cu public, Huang a estimat că piața potențială pentru munca așa-zișilor „agenți AI” autonomi ar putea valora trilioane de dolari, pe măsură ce asistentele medicale digitale, contabilii, avocații și specialiștii în marketing virtuali se vor alătura forței de muncă.

„Nu m-ar surprinde dacă unii dintre ei (n.r. agenții AI) vor fi licențiați și alții angajați direct, în funcție de calitate și de nivelul de expertiză profundă”, a spus Huang, CEO-ul celei mai valoroase companii din lume raportat la capitalizarea de pe bursă.

„Așadar, forțele de muncă ale viitorului, în mediul corporativ, vor fi o combinație între oameni și oameni digitali”, a subliniat el.

Șeful Nvidia a numit un domeniu în care compania sa folosește mai multe instrumente AI decât oameni

Așa-zișii „agenți” A.I. sunt sisteme sau programe de inteligență artificială care pot acționa autonom sau semi-autonom pentru a atinge anumite obiective, luând decizii pe baza unui set de reguli, date sau învățare anterioară. Spre deosebire de un simplu chatbot sau un algoritm pasiv, un agent A.I. este proiectat să „facă lucruri” fără să i se transmită instrucțiuni la fiecare pas.

Acești lucrători AI ar putea fi dezvoltați pe o varietate de platforme, directorul Nvidia menționând nume precum OpenAI, Harvey, OpenEvidence, Cursor, Replit și Lovable.

Alți agenți AI ar putea fi creați intern. Huang a precizat că Nvidia și-a dezvoltat propriii AI agenți pentru a proteja datele și cunoștințele confidențiale. El a dat și exemplul unui domeniu în care Nvidia a ajuns să aibă mai mulți „angajați” virtuali decât umani: securitatea cibernetică.

„Vor fi departamentul de HR pentru angajații digitali ai viitorului”

Mai târziu în cadrul discuției, Huang a subliniat cât de esențial este procesul de integrare a noilor angajați la Nvidia – un proces menit să transmită cultura, filosofia și practicile companiei. Iar „oamenii digitali” nu vor face excepție.

„I-am spus directorului meu IT că, în viitor, departamentul nostru de tehnologia informației va deveni departamentul de resurse umane al AI-urilor autonome”, a declarat el. „Vor fi departamentul de HR pentru angajații digitali ai viitorului. Iar acești angajați digitali vor lucra cot la cot cu cei biologici, iar aceasta va fi forma companiei noastre în viitor”, a explicat miliardarul în vârstă de 62 de ani.

Alți lideri din Silicon Valley prevăd un scenariu asemănător, în care oamenii și agenții AI vor colabora. La Forumul Economic Mondial de anul acesta, Marc Benioff, directorul Salesforce, a spus că el și mulți dintre colegii săi directori vor fi ultimul val de conducători ai unor forțe de muncă formate exclusiv din oameni.

„De acum înainte… vom conduce nu doar angajați umani, ci și angajați digitali”, a declarat Benioff. Tot la Davos, Dario Amodeni, directorul Anthropic, a afirmat că până în 2026 sau 2027 sistemele AI vor fi „mai bune decât aproape toți oamenii în aproape toate domeniile”.