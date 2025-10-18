Directorul unei mari companii de software avertizează cu privire la „profeții falși” din domeniul AI: „Sunt mulți”

Directorul general al Salesforce, Marc Benioff, i-a avertizat pe investitori să se ferească de „falșii profeți” care vând iluzii despre creșterea spectaculoasă a afacerilor lor cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), în timp ce compania sa pariază pe propria viziune care să îi crească puternic veniturile anuale, însă abia până în 2030, relatează The Register.

Benioff a făcut comentariile în contextul în care Salesforce și-a publicat datele financiare pentru trimestrul doi al anului, aferente celor trei luni încheiate la 31 iulie: veniturile companiei au crescut cu 10% față de anul anterior, ajungând la 10,24 miliarde de dolari, iar profitul net a urcat cu 32%, la 1,89 miliarde de dolari.

Abonamentele pentru servicii de cloud și AI s-au remarcat în mod special, cu venituri anuale recurente care au depășit 1,2 miliarde de dolari – o creștere de 120% față de anul trecut. Aceste rezultate au dus capitalizarea pe bursă a Salesforce la peste 230 de miliarde de dolari, compania de software fiind acum mai valoroasă decât giganți ca Siemens, IBM, Goldman Sachs sau Boeing.

Dacă ar fi o companie europeană și nu una americană, Salesforce ar fi a doua cea mai valoroasă companie din Europa, în spatele doar a gigantului german SAP.

Benioff a precizat în timpul videoconferinței cu investitorii și analiști că Salesforce se așteaptă ca veniturile sale anuale să depășească pragul de 60 de miliarde de dolari până în 2030, impulsionate de portofoliul tot mai mare de servicii bazate pe AI și pe date.

„Suntem încrezători că putem depăși 60 de miliarde de dolari în venituri până în 2030”, le-a spus acesta analiștilor, subliniind că Salesforce se transformă dintr-un furnizor de CRM (sistem de gestiune a relației cu clienții) în cloud într-o entitate pe care el a descris-o drept „platformă de muncă digitală”.

Ce a spus Benioff despre „profeții” din domeniul AI

Benioff a avut însă comentarii aspre pentru valul de entuziasm din jurul inteligenței artificiale generative. „Sunt mulți oameni care încearcă să fie profetici”, a spus el în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri de la sfârșitul prezentării. „Unii dintre ei sunt profeți adevărați, iar alții sunt falși profeți. Va depinde de voi să separați grâul de neghină”, a continuat acesta.

Avertismentul său a fost îndreptat către companiile care se grăbesc să apeleze la implementarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni (LLM) în afacerile lor. Salesforce susține că propriul său sistemul Agentforce se diferențiază prin faptul că el conectează aceste modele direct la datele și fluxurile de lucru de încredere ale companiilor, în loc să le lase să „plutească” neancorate în cloud.

Avertismentul lui Benioff ar putea părea curios în condițiile în care el a dezvăluit chiar luna trecută că Salesforce a concediat 4.000 de angajați, considerând că ei pot fi înlocuiți de instrumente AI care să preia sarcinile de suport pentru clienți.

„Am redus de la 9.000 de oameni la aproximativ 5.000, pentru că am nevoie de mai puțini oameni”, a spus acesta, referindu-se la angajații departamentului de suport pentru clienți în timpul unui interviu acordat podcastului The Logan Bartlett Show.

Îngrijorări tot mai mari că bursa americană e într-o „bulă” din cauza AI

Însă noile sale comentarii vin în contextul îngrijorărilor în creștere potrivit cărora companiile dezvoltatoare de AI au făcut promisiuni exagerate clienților lor din mediul de afaceri și că sistemele AI bazate pe modele lingvistice de mari dimensiuni nu contribuie deocamdată la câștiguri substanțiale în materie de venituri sau productivitate.

În plus, un număr tot mai mare de analiști, dar și unii directori din sectorul tech, au început să avertizeze că pe bursa americană s-a format o „bulă” din cauza supraevaluării companiilor AI, ale căror acțiuni au crescut spectaculos în ultimii 2 ani.

„Ne aflăm într-o fază în care investitorii în ansamblu sunt prea entuziasmați de AI? Părerea mea este că da. Este AI cel mai important lucru care s-a întâmplat de foarte mult timp? Părerea mea este de asemenea că da”, a spus inclusiv Sam Altman, CEO-ul OpenAI, într-un interviu acordat în luna august pentru The Verge.