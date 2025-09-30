Șeful Pentagonului i-a criticat pe „generalii și amiralii grași” și le-a transmis ofițerilor americani să demisioneze dacă nu îi susțin agenda

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, se adresează liderilor militari la Baza Marine Corps Quantico, pe 30 septembrie 2025, în Quantico, Virginia. FOTO: Andrew Harnik / AP / Profimedia

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat „generalii grași” și inițiativele legate de „diversitate” care, potrivit lui, au dus la decenii de declin în armata americană și le-a spus marți, într-o rară reuniune a comandanților, că ar trebui să demisioneze dacă nu susțin agenda lui, informează Reuters.

„Liderii politici nechibzuiți și imprudenți au stabilit o direcție greșită și ne-am rătăcit. Am devenit „Departamentul «Woke»”, a spus Hegseth la începutul evenimentului de la Universitatea Corpului Pușcașilor Marini din Quantico Quantico, Virginia.

„Dar nu mai este așa”, a adăugat șeful Pentagonului.

Adresându-se unei săli pline cu generali și amirali americani importați, convocați săptămâna trecută din întreaga lume fără explicații, Hegseth și-a apărat decizia de a concedia ofițeri superiori, printre care se numără și un generalul american de rang înalt, care era de culoare, și un amiral de rang înalt al Marinei, care era femeie. El a spus că ofițerii pe care i-a eliberat din funcție făceau parte dintr-o cultură „defectuoasă”.

Șeful Pentagonului a promis schimbări radicale în modul în care sunt tratate plângerile privind discriminarea și în modul în care sunt investigate acuzațiile privind încălcările legii la Pentagon, spunând că sistemul actual îi face pe ofițerii de rang înalt să meargă „pe coji de ouă”.

„Dacă cuvintele pe care le rostesc astăzi vă întristează, atunci ar trebui să faceți ceea ce este onorabil și să vă dați demisia”, a spus Hegseth.

„Știu că majoritatea covârșitoare dintre voi simte contrariul. Aceste cuvinte vă pot umple inimile”, a mai adăugat el.

Hegseth a criticat și aspectul soldaților supraponderali, spunând: „Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului”.

El a spus că toate testele de aptitudini fizice vor fi stabilite numai pe baza standardelor masculine și a subliniat importanța standardelor de îngrijire personală.

„Era aspectului neprofesionist s-a încheiat. Gata cu bărbile”, a spus Hegseth ofițerilor din sală, care au ascultat în tăcere.

Trump, despre comandanți: „Îi iubim”

Președintele Donald Trump, în timp ce pleca spre eveniment, unde urma să țină și un discurs, le-a spus marți reporterilor că i-ar concedia pe loc pe liderii militari dacă aceștia nu sunt pe placul lui.

Declarațiile sale au contrastat cu cuvintele calde rostite de Trump în weekend, când a spus că va profita de întâlnirea față în față cu comandanții de vârf ai armatei americane la Universitatea Corpului de Marină din Quantico pentru a le spune că „îi iubim”.

Sala din Quantico a fost plină de oficiali superiori în uniformă, așezați în fața unei scene cu un steag american mare, un pupitru și panouri pe care scria: „Strength Service America” (Puterea serviciului militar american).

Reorganizarea priorităților de apărare?

Pentagonul a suferit opt luni de schimbări radicale de când Trump a preluat funcția, inclusiv concedieri, interzicerea unor cărți din bibliotecile academiei și ordonarea de atacuri letale asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în largul costelor Venezuelei.

Acest lucru a dus la speculații, atât în cadrul armatei americane, cât și în rândul publicului american, că reuniunea ar putea depăși cu mult exercițiul de ridicare a moralului descris de Trump, incluzând discuții despre reducerea gradelor ofițerilor superiori și o revizuire a priorităților de apărare ale SUA.

„Nimeni nu știe” ce se va discuta în cele din urmă, a spus un oficial american, vorbind sub protecția anonimatului despre agenda reuniunii.

Liderii militari care participă la întâlnire vor fi supuși atenției publice pentru orice reacție la comentariile deschise de natură politică făcute de Trump, care a implicat adesea armata în probleme politice.

Armata SUA trebuie să fie apolitică

Armata SUA trebuie să fie apolitică, loială Constituției SUA și independentă de orice partid sau mișcare politică.

Administrația a anunțat un plan de trimitere a Gărzii Naționale în Chicago, cel mai recent oraș american în care Trump intenționează să trimită trupe americane, în ciuda obiecțiilor autorităților locale.

El a anunțat planuri de trimitere a trupelor Gărzii Naționale și în Portland, Oregon, în weekend, și a trimis Garda și pușcași marini în serviciu activ la Los Angeles la începutul acestui an, în ciuda protestelor oficialilor locali.

Duminică, în declarații acordate Reuters, Trump a descris întâlnirea de la Quantico ca fiind un moment de „esprit de corps” (spirit de unitate și camaraderie).

„Vreau să le spun generalilor că îi iubim, că sunt lideri prețuiți, să fie puternici, duri, inteligenți și compătimitori”, a declarat Trump, într-un interviu.

Prezența lui Trump îl va pune probabil în umbră pe Hegseth, cel care a convocat comandanții din întreaga lume, inclusiv pe cei staționați în locuri îndepărtate din Asia, Europa și Orientul Mijlociu.

În aproape fiecare discurs public pe care îl ține, Hegseth vorbește despre „etica războinicului” și despre necesitatea ca armata americană să aibă o mentalitate războinică, teme la care se așteaptă să revină marți.

La începutul acestei luni, Trump a semnat un decret prezidențial pentru a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul Războiului”, revenind la denumirea pe care a avut-o până după al Doilea Război Mondial, când oficialii au dorit să sublinieze rolul Pentagonului în prevenirea conflictelor.

Hegseth, fost prezentator de televiziune la Fox News, a acționat cu o viteză uimitoare pentru a remodela departamentul, în încercarea de a pune în aplicare agenda de securitate națională a lui Trump și de a elimina inițiativele de diversitate pe care le consideră discriminatorii.