Sute de generali și amirali americani din toată lumea, convocați de șeful Pentagonului pentru o reuniune urgentă și neobișnuită

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a ordonat câtorva sute de generali și amirali din armata SUA să se adune săptămâna viitoare la o bază din Virginia a Corpului de Pușcași Marini, semănând confuzie și alarmă în contextul concedierilor dispuse în acest an de administrația Trump, scrie The Washington Post, care notează că nici măcar generalii de top și echipele lor nu cunosc motivul care a dus la convocarea reuniunii.

Directiva extrem de neobișnuită a fost trimisă practic tuturor comandanților militari americani de rang înalt de pe glob, potrivit precizărilor făcute de peste o duzină de persoane familiarizate cu situația. Ordinul a fost emis la începutul acestei săptămâni, la câteva luni după ce echipa lui Hegseth a anunțat planuri pentru o consolidare amplă a comandamentelor americane de top.

Într-un comunicat emis joi, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a afirmat că Hegseth „se va adresa liderilor săi militari de rang înalt la începutul săptămânii viitoare”, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Cine este vizat de ordin

Există în jur de 800 de generali și amirali răspândiți în SUA și în alte câteva zeci de țări și fusuri orare. Ordinul lui Hegseth, au declarat persoane familiarizate cu situația, se aplică tuturor ofițerilor superiori cu grad de general de brigadă sau superior, ori echivalentul lor în Marină, care servesc în funcții de comandă, precum și consilierilor lor de rang înalt. De obicei, acești ofițeri supraveghează sute sau mii de soldați fiecare.

Printre cei așteptați să participe la întâlnirea convocată de Hegseth se numără comandanți de top din zone de conflict și lideri militari de rang înalt staționați în Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Asia-Pacific, au declarat persoane familiarizate cu situația, care au vorbit sub condiția anonimatului deoarece nu erau autorizate să discute public problema. Ordinul nu se aplică ofițerilor militari de rang înalt care dețin funcții de stat major.

„Toți ofițerii generali aflați la comandă în gradele de la O-7 la O-10 și consilierii lor generali superiori sunt instruiți să participe în limitele operaționale”, se arată în ordin, potrivit unei persoane care a văzut o copie. Sintagma „O-7 până la O-10” se referă la clasificarea militară a tuturor generalilor și amiralilor.

„Oamenii sunt foarte îngrijorați”

Niciuna dintre persoanele care au vorbit cu The Post nu și-a amintit ca vreun secretar al apărării să fi ordonat vreodată atâtor generali și amirali ai armatei să se adune în acest mod. Câteva dintre ele susțin că acest lucru ridică îngrijorări de securitate.

„Oamenii sunt foarte îngrijorați. Nu au idee ce înseamnă”, a spus o persoană.

Alte voci și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că până și comandanți staționați în străinătate vor fi obligați să participe la summitul improvizat al lui Hegseth, unii punând la îndoială înțelepciunea unei astfel de situații. „Acest lucru va face ca numărul de commandamente să fie pur și simplu diminuat dacă apare ceva”, a declarat un oficial al apărării.

Departamentul Apărării deține o tehnologie de videoconferință extrem de sigură, care le permite oficialilor militari, indiferent de locația lor, să discute chestiuni sensibile cu Casa Albă, Pentagonul sau cu amândouă. O altă persoană a spus că a ordona sutelor de lideri militari să apară în aceeași locație „nu este modul în care se face acest lucru”.

Ordinele vin în contextul în care, recent, Hegseth a ordonat unilateral schimbări masive la Pentagon. Printre inițiative se numără reducerea numărului de ofițeri generali cu 20%, concedierea unor lideri superiori și un ordin de mare anvergură pentru redenumirea Departamentului Apărării în Departamentul de Război.

Înalți oficiali ai administrației au pregătit, de asemenea, o nouă strategie de apărare națională, despre care se crede că va face din apărarea patriei principala preocupare a națiunii, după câțiva ani în care China a fost identificată drept principalul risc de securitate națională pentru Statele Unite. Unii oficiali familiarizați cu ordinul de călătorie au spus că ei cred că ar putea fi abordat acest subiect.