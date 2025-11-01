Șeful Pentagonului spune că SUA e gata să împărtășească instrumente cu aliații pentru a contracara China „agresivă”

Secretarul american de război, Pete Hegseth, a criticat sâmbătă Beijingul pentru înmulțirea „acțiunilor destabilizatoare” din Marea Chinei de Sud și s-a angajat să sprijine țările Asia de Sud-Est cu tehnologie care să le ajute să răspundă împreună la amenințările chineze, transmite Reuters.

În a doua zi a vizitei la Kuala Lumpur, unde a purtat inclusiv discuții multilaterale cu Australia, Japonia și Filipine, Hegseth le-a spus miniștrilor apărării din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) că Beijingul dă dovadă de lipsă de respect și le-a pus în pericol suveranitatea teritorială.

„Trebuie să ne dezvoltăm capacitățile comune de răspuns, iar acest lucru include monitorizarea comportamentului maritim și dezvoltarea instrumentelor care ne permit să răspundem rapid… asigurându-ne că oricine este victima agresiunii și provocării nu este, astfel, prin definiție, singur”, a declarat șeful Pentagonului.

„Nimeni nu poate inova și nu se poate extinde ca Statele Unite ale Americii și suntem dornici să împărtășim aceste capacități cu aliați și parteneri”, a adăugat el.

Pete Hegseth a făcut aceste remarci la o zi după exercițiul forțelor armate din Australia, Noua Zeelandă și Filipine, din Marea Chinei de Sud, o patrulă pe care un purtător de cuvânt al armatei chineze a acuzat-o că „a subminat grav pacea și stabilitatea”.

Tensiuni în Marea Chinei de Sud

Bejingul revendică suveranitatea asupra Mării Chinei de Sud aproape în întregime, însă linia de pe hărțile sale se suprapune cu părți din zonele economice exclusive ale Brunei, Indoneziei, Malaysiei, Filipinelor și Vietnamului.

Garda chineză de coastă a desfășurat nave la sute de kilometri de China continentală, ciocnindu-se în mod repetat cu vase filipineze și fiind acuzată că întrerupe activitățile Malaysiei și Vietnamului în domeniul energiei.

Beijingul neagă că ar fi acționat agresiv și susține că garda chineză de coastă a operat profesionist pentru a apăra teritoriul național de incursiuni.

Vineri, ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a declarat că este necesar ca ASEAN și China să colaboreze pentru a „combina forțele orientale” și pentru a proteja pacea și stabilitatea în Marea Chinei de Sud.

În discursul de la forumul miniștrilor apărării din ASEAN, Pete Hegseth a lăudat eforturile de pace ale Washingtonului și a spus că SUA vrea să construiască o armată „de neegalat ca putere globală”, subliniind în același timp angajamentul său față de aliații și partenerii din Indo-Pacific.

El a spus că dialogul dintre SUA și China este important, dar a avertizat că acțiunile Beijingului trebuie urmărite cu atenție.

„Căutăm pace. Nu căutăm conflict, dar trebuie să ne asigurăm în privința Chinei că nu încearcă să vă domine pe voi sau pe oricine altcineva”, le-a mai spus Hegseth omologilor săi din ASEAN.