Șeful Pentagonului: „Trump a schimbat regulile jocului, Putin simte presiunea. Vor exista concesii și nimeni nu va fi mulțumit”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, spune că președintele american Donald Trump a creat condițiile pentru un posibil acord de pace cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, dar „vor exista concesii” cu care „nimeni nu va fi mulțumit”, transmite Pravda.

„Președintele Trump a schimbat deja regulile jocului. El a creat condițiile pentru o posibilă soluționare pașnică, care a fost obiectivul său încă de la început, pe un câmp de luptă foarte dificil. Nu cred că Vladimir Putin ar fi acceptat întâlnirea dacă nu ar fi simțit presiune…”, a declarat Pete Hegseth, într-un interviu acordat Fox News.

Declarația șefului Pentagonului vine înaintea întâlnirii de vineri, 15 august, dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska.

„În timpul fazei de negociere, pot avea loc – și probabil vor avea loc – schimburi de teritorii. Vor fi concesii. Nimeni nu va fi mulțumit. Dar dacă cineva poate face asta, acela este președintele Trump”, a mai spus Hegseth.

Întâlnirea dintre Trump și Putin în statul american izolat Alaska va fi prima vizită a președintelui rus în Statele Unite din 2015.

Vicepreședintele american J.D. Vance a recunscut că nici Ucraina, nici Rusia nu vor fi mulțumite de rezultatele unei soluționări a războiului mediate de SUA, dar consideră că negocierile „merită efortul”, chiar dacă „nu funcționează”.