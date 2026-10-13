Șeful Renault Group răbufnește indignat de România: Credeți că e normal ca banii publici, ai poporului român, să fie folosiți pentru ce producem în Mioveni sau pentru ce e importat din afara Europei?

Francois Provost conduce Renault Group de aproximativ un an, iar planul său strategic anunțat cuprinde o continuare a restructurării activității începute de predecesorul său, Luca de Meo. Printre problemele de rezolvat se numără și uzina Dacia din România, pe care a vizitat-o în urmă cu aproximativ două luni și despre care spune că nu mai este competitivă, dar și concurența cu mărcile chineze, care afectează atât Dacia, cât și Renault.

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