Şeful Ryanair, avertisment privind preţul kerosenului: „Vor da faliment”

Mai multe companii aeriene europene riscă să dea faliment dacă preţul combustibilului pentru avioane va rămâne ridicat în lunile de vară, a avertizat directorul general al companiei aeriene low-cost Ryanair, Michael O’Leary, la CNBC.

O’Leary a explicat că Ryanair este protejat în mare parte, deoarece şi-a acoperit prin contracte aproximativ 80% din necesarul de combustibil. În schimb, a prezis „eșecuri reale” pentru alte companii aeriene dacă prețul combustibilului pentru avioane nu scade.

Preţul kerosenului a crescut puternic după blocarea Strâmtorii Ormuz, în contextul războiului din Orientul Mijlociu început la finalul lunii februarie.

„Prețurile au crescut vertiginos din martie. Preţul combustibilului Jet A-1 era aproximativ 80 de dolari pe baril în martie. Acum este de 150 de dolari”, a declarat O’Leary într-un interviu pentru CNBC, la Conferința de Management al Investițiilor Norges Bank din Oslo.

Media săptămânală a ajuns la 179 de dolari pe baril, conform datelor International Air Transport Association.

„Dacă prețurile rămân ridicate mai mult timp în această vară, credem că o serie de concurenți ai noștri din Europa se vor confrunta cu dificultăți financiare reale”, a spus el.

„Cred că vor exista falimente”, a adăugat O’Leary.

Ryanair CEO, Michael O’Leary. Credit line: Dirk Waem / Zuma Press / Profimedia

„Dacă prețul va rămâne la 150 de dolari pe baril și în lunile iulie, august și septembrie, atunci vom asista la falimentul unor companii aeriene europene, iar acest lucru, pe termen mediu, ar fi probabil benefic pentru afacerile Ryanair”, a mai spus șeful Ryanair.

„Le garantăm oamenilor”

În același timp, șeful Ryanair a susținut că Ryanair este „cea mai bine protejată și mai bine acoperită companie aeriană din Europa”.

„Le putem garanta oamenilor că nu vor exista majorări de prețuri, nici acoperiri împotriva riscurilor legate de combustibil, nici suprataxe pentru creșterea prețului combustibilului, indiferent de ce se va întâmpla cu aprovizionarea din această vară”, a continuat O’Leary.

El a spus că, în urmă cu câteva săptămâni, existau îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil pentru avioane în Marea Britanie, dar situația s-a îmbunătățit de atunci.

Europa ar putea resimţi efectele penuriei de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni, în funcţie de capacitatea de a înlocui importurile din Orientul Mijlociu, care reprezentau anterior aproximativ 75% din total, a avertizat recent Agenția Internațională pentru Energie.