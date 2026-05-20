Șeful unei mari companii din România vorbește despre „vremuri tulburi” și motivează concedierile

Tudor Manea, șeful eMAG, cel mai mare retailer online din România, a explicat într-o conferință decizia recentă de a concedia „3% din totalul de angajați”. E o inversare a tendinței, după ce, în ultimii ani, compania a crescut numărul angajaților spre 10.000.

eMAG este una dintre companiile-fanion ale economiei tech românești, cu o dezvoltare și achiziții masive în ultimul deceniu.

Într-o connferință care a avut loc miercuri, șeful eMAG, Tudor Manea, a spus că „din august 2025, am văzut un trend de scădere a consumului”. Așa că, explică el „am început să ne pregătim pentru că o să urmeze niște ani – poate un an, doi – în care lucrurile vor fi mai dificile”.

„Am început să ne gândim cum așezăm organizația, astfel încât să reziste la un astfel de șoc. În aprilie, am renunțat la 300 de oameni, asta înseamnă 3% din total angajați. A trebuit să facem niște alegeri și am investit mai mult în unele zone și mai puțin în altele”, a spus Tudor Manea, CEO eMAG, când a fost rugat de HotNews să explice concedierile din luna aprilie.

Piețele sunt ca vasele comunicante: au scăzut imobiliarele, scad și altele

El a adăugat că în 2026 grupul eMAG, care include mai multe companii, precum Sameday sau Fashion Days, nu mai are în plan noi restructurări. „Considerăm că organizația este pregătită pentru vremurile tulburi care sunt astăzi și lucrurile merg bine. Pentru noi au fost foarte bune lunile aprilie și mai”.

El spune că s-au făcut concedieri pe partea de „offline” unde compania a închis și o parte dintre showroom-uri. S-a renunțat și la o parte dintre oameni în zona de procesare de conținut.

„De ce am ales să închidem din showroom-uri? Nu vedeam soluții, showroom-urile vindeau mult electro-IT, eMAG vinde mult mai multe categorii și nu vedeam cum să ținem vânzările la un nivel bun”.

Odată cu scăderea consumului, pe platformă s-a văzut scăderea vânzărilor de produse mai scumpe pentru casă (electrocasnice, mobilă). „Numărul de case vândute în România a scăzut destul de mult și drept urmare au scăzut și produsele asociate”, a mai spus Tudor Manea.

Aproape 17% din suma alocată investițiilor merge către AI

Pe lângă concedieri, șeful eMAG a vorbit și despre investițiile pregătite pentru acest an.

„Ne-am propus să investim 1,2 miliarde de lei, mai mult decât am investit în anul trecut. Cam 700-800 de milioane de lei vor merge către logistică și infrastructura de livrare și, după aceea, vom investi în zona de AI vreo 200 de milioane de lei. După aceea, vom investi în zona de servicii financiare”, a explicat el.

Mare parte din investiția în AI se va duce către iZi, un agent conversațional de shopping lansat în martie de eMAG. Compania a anunțat că acesta va fi integrat în mai multe zone ale traseului de cumpărare și va permite interacțiuni și prin imagini și voce.

Agentul va include și opțiuni de plată directă, astfel încât clienții să poată finaliza achiziția fără să iasă din conversație.

Cifrele eMAG: 9 milioane de clienți și 100 de milioane de tranzacții

În 2025, grupul eMAG a înregistrat o cifră de afaceri de 11,1 miliarde de lei și a plătit taxe de 1,3 miliarde de lei către statul român.

eMAG are 9 milioane de clienți activi și anual se fac 100 de milioane de tranzacții.

În România, platforma eMAG a generat vânzări de 10,6 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 3,9% față de anul anterior. Numărul produselor comandate de pe platformă a ajuns la 87 milioane, cu 9% mai mult decât în anul precedent.