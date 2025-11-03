Șeful unei mari companii s-a plâns că n-a primit nici după 7 ani mașina Tesla pe care a comandat-o: „Pare cam mult”

Sam Altman (dreapta), fotografiat alături de ministrul german al finanțelor Lars Klingbeil în timpul unei vizite pe care CEO-ul OpenAI a efectuat-o în Germania în septembrie 2025, FOTO: Florian Gaertner / DPA / Profimedia Images

Elon Musk și Sam Altman se înfruntă din nou. În centrul celei mai recente dispute online dintre cei doi se află rezervarea făcută de directorul general al OpenAI pentru îndelung așteptata mașină sport electrică Tesla Roadster, a cărei lansare a fost amânată ani de zile, relatează Business Insider.

Altman a publicat recent capturi de ecran ce arătau tentativa sa de a anula comanda pentru Roadster. „O poveste în trei acte”, a scris el, distribuind o captură de ecran a unui email din iulie 2018 care confirma plata de 45.000 de dolari pentru rezervarea viitoarei Tesla Roadster. Alte capturi de ecran publicate de Altman arătau cum acesta a solicitat o rambursare de 50.000 de dolari și primea un mesaj de eroare automat.

„Chiar eram entuziasmat de mașină! Și înțeleg întârzierile. Dar 7 ani și jumătate pare o perioadă de așteptare lungă”, a scris Altman zilele trecute pe „X”, rețeaua de socializare cumpărată de Musk în octombrie 2022.

Musk i-a răspuns în weekend, acuzându-l că nu a prezentat corect toate datele.

„Și ai uitat să menționezi actul 4, în care problema a fost rezolvată și ai primit rambursarea în 24 de ore. Dar asta e în firea ta”, a scris Musk pe rețeaua sa de socializare.

Musk promite că mașina Roadster va fi mai „nebunească” decât cele din filmele James Bond

Business Insider amintește că, atunci când Musk a prezentat pentru prima dată proiectul Roadster al Tesla ca mașină sport, în 2017, el spus că aceasta „va fi cea mai rapidă mașină de serie produsă vreodată, punct”.

Totuși, vehiculul a întâmpinat numeroase întârzieri și nu a intrat încă în producție. În cel mai recent raport trimestrial al companiei proiectul este trecut ca fiind „în dezvoltare de design”. Însă Musk a vorbit din nou despre proiect chiar înspre finele săptămânii trecute.

Într-o apariție de vineri în podcastul Joe Rogan Experience, CEO-ul Tesla a spus că viitorul vehicul va include „tehnologie nebunească”. „Dacă ai combina toate mașinile lui James Bond, asta tot ar fi mai nebunească decât ele”, a promis Elon Musk.

Acesta a mai afirmat că echipa sa este „aproape gata” să dezvăluie cea mai recentă versiune a Roadster-ului și că demonstrația produsului va fi „de neuitat”.

Elon Musk, la dezvelirea din 2017 a noii mașini sport Tesla Roadster, FOTO: Tesla / UPI / Profimedia Images

De unde provine disputa dintre șeful OpenAI și cel al Tesla

Musk a fost cofondator și susținător financiar timpuriu al OpenAI, compania care a creat ChatGPT și s-a poziționat în fruntea cursei pentru dezvoltarea inteligenței artificiale (AI). Însă Musk a părăsit Consiliul de Administrație al companiei în 2018 și a devenit ulterior critic față de conducerea lui Altman.

„OpenAI a fost creată ca o companie open source (de aceea am numit-o ‘Open’ AI), non-profit, menită să servească drept contrapondere la Google, dar acum a devenit o companie închisă, axată pe profit maxim, controlată de fapt de Microsoft. Nu asta am intenționat deloc”, a scris Musk într-un mesaj publicat în 2023 pe rețelele de socializare.

Un an mai târziu, el a intentat un proces împotriva lui Altman și a OpenAI, acuzând startup-ul că a încălcat misiunea sa non-profit prin parteneriatul cu Microsoft. Echipa juridică a lui Musk a depus ulterior o cerere de interdicție împotriva OpenAI pentru a o împiedica să devină o companie cu scop lucrativ – o acțiune pe care un purtător de cuvânt al OpenAI a descris-o drept „complet lipsită de temei”.

OpenAI a publicat, de asemenea, ceea ce a afirmat că sunt emailuri trimise anterior de Musk în perioada în care era implicat în companie, indicând că acesta ar fi propus la un moment dat ca OpenAI să fuzioneze cu Tesla.

La începutul acestei săptămâni, OpenAI a anunțat că a finalizat restructurarea operațiunilor sale, care includ acum o divizie non-profit – OpenAI Foundation – ce supraveghează o nouă corporație cu beneficii publice, numită OpenAI Group PBC.

Ca parte a acordului, Microsoft a evaluat OpenAI la 500 de miliarde de dolari, ceea ce face compania condusă de Altman mai valoroasă decât orice companie din Europa. OpenAI nu este însă listată pe bursă și nu a oferit indicii că ar avea în vedere o astfel de mutare.