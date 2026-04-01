Șeful uneia dintre cele mai importante bănci: „Sunt român, în ciuda numelui, şi tot repet neobosit că m-am săturat să aud despre ce n-a funcţionat”

Directorul executiv al Băncii Transilvania, Ömer Tetik, a declarat, miercuri, la conferinţa The Economist, că s-a săturat să audă ce nu a funcţionat în România în ultimii 30-35 de ani şi ar vrea să ne concentrăm pe ceea ce poate funcţiona bine. El a explicat că, în ciuda provocărilor cu care s-a confruntat, România va deveni independentă din punct de vedere energetic şi va fi lider în zona cerealelor, scrie News.ro.

”Sunt român, în ciuda numelui, şi tot repet neobosit că m-am săturat să aud despre ce n-a funcţionat, ce n-am reuşit să îndeplinim în ultimii 30-35 de ani. Şi aş vrea să ne concentrăm pe ceea ce poate funcţiona bine, ce putem face, pentru că, finalmente, în ciuda tuturor provocărilor cu care România s-a confruntat, observăm că România va deveni independentă din punct de vedere energetic, va fi un lider de producţie în zona cerealelor cu o creştere de 30% anul acesta în Europa”, a afirmat Ömer Tetik.

El a precizat că România are şi o poziţie foarte bună din punct de vedere geopolitic.

”România are acces la resurse de apă, are o poziţie foarte bună strategică din punct de vedere geopolitic dar şi ca ţară de tranzit şi sper că odată ce va începe reconstrucţia Ucrainei, lumea nu va sări ca la jocul Monopoly peste România, ci se va folosi de resursele disponibile aici. Cred că ar trebui să schimbăm puţin nota în care se poartă aceste discuţii vizavi de faptul că lumea se plânge, că ni se iau activele şi aşa mai departe”, a transmis directorul executiv al Băncii Transilvania.

Sectorul privat nu se plânge neapărat din cauza taxelor propriu-zise

El a precizat că este nevoie de planuri de investiţii.

”Dacă deschidem ziarele, vom vedea că sectorul privat nu se plânge neapărat din cauza taxelor propriu-zise. Avem nevoie de planuri de investiţii, planuri de creştere şi, în acelaşi timp guvernul în cooperare cu sectorul privat, are planuri de a aduce România la un nivel mult mai ridicat în timpul acestor vremuri complicate, pandemia, criza energetică, războaiele, este a doua criza energetică cu care ne confruntăm în ultimii cinci ani. Şi cu toate acestea România a ajuns la 80% din media PIB-ului european per capita. Acum 10-20 de ani, acest lucru nici măcar nu putea fi întrevăzut, aşa, ca un vis”, a mai declarat Ömer Tetik.